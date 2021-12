Allegri i lumtur për kreun: Me Venezia do të duhet një Juve më e mirë

“Nuk më pëlqeu pjesa e dytë. Pati një rënie. Me Venecian do të duhet një Juve më e mirë: kështu u shpreh trajneri Max Allegri pas fitores ndaj Malmos, marrë nga La Gazzeta dello Sport.

Mesazh i qartë: Liga e Kampionëve duhet të arkivohet deri në vitin e ardhshëm, tani duhet të fokusohemi tek triptiku që e pret skuadrën nga e shtuna deri në fund të turit të parë.

ANALIZA-

“Jam i lumtur me djemtë që luajtën sonte, disa që luajtën më shumë në pak minuta si De Winter. Ata bënë mirë dhe mund të shihni se dinë të luajnë futboll. Jam i kënaqur me vendin e parë, fitorja e ndeshjeve është jo e lehtë, sidomos jashtë shtëpisë. Duhet të lëmë mënjanë kualifikimin dhe të mendojmë për Venecia. Meqenëse patëm një pjesë të parë të mirë, menduam se loja do të kthehej në gjumë pak. Ata vendosën disa topa në kuti. ka ndodhur”. /albeu.com/