Allegri dhe surpriza për të befasuar PSG-në

Sa më shumë që afrohet ora a 21:00, aq më shumë rritet dëshira e Massimiliano Allegrit dhe stafit të tij për të befasuar PSG-në me një Juventus agresiv dhe të vendosur.

Në fund të fundit, kjo është teorikisht ndeshja në të cilën bardhezinjtë kanë më së paku për të humbur në mesin e gjashtë atyre që do të duhet të luajnë në grupin e tyre.

Zgjidhja do të ishte një mbrojtje me tre lojtarë, Danilo, Bonucci dhe Bremer dhe një repart sulmues me dy lojtarë kryesorë, pikërisht Vlahovic dhe Milik.

Të “humbur” do të ishin mbrojtësit e krahut, të cilët për më tepër nuk ofrojnë asgjë të veçantë në këtë periudhë, në të vërtetë, për një mesfushë me pesë lojtarë me Paredes, Rabiot dhe Miretti dhe nga jashtë Kostic në të majtë dhe në të djathtë ndoshta McKennie, i dobishëm jo aq në fazën e shtytjes në krah, por për të mbuluar. Në mes kur i riu Miretti do të tentojë të migrojë drejt zonës kundërshtare. /albeu.com/