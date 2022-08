Edhe nëse Galatasaray donte të nxitonte në në momentin e fundit, Alexis Sanchez do të nënshkruajë me Marseille. Pas ndërprerjes së kontratës me Interin, veterani do të angazhohet vërtet me ekipin francez.

Sipas informacioneve të Phocaean që mund t’ju konfirmojmë, ish-lojtari i Barçës dhe Arsenalit madje do të mbërrijë në Marsejë këtë të martë në mbrëmje.

Prandaj ai duhet të kalojë shpejt ekzaminimin tradicional mjekësor dhe të nënshkruajë kontratën e tij të re. /albeu.com/