Alarmi i verdhë për Gavi dhe Pique në Mynih

Siç tha Xavi Hernández, Barça do të përpiqet të thyejë historinë në Mynih sot për të mposhtur Bayernin në shtëpi për herë të parë dhe për të siguruar një vend në fazën eliminatore të Champions League, por do të ketë dy lojtarë në skuadrën katalanase që do të duhet të jenë të kujdesshëm nëse nuk duan të humbasin fazën hipotetike të 16-tës, Gavi dhe Pique .

Dy futbollistët e Barçës , të cilët janë titullar sot, janë në rrezik pasi kanë dy kartonë të verdhë në pesë ditët e para të fazës së grupeve. Duhet mbajtur mend se nëse ndonjëri prej tyre ndëshkohet me të verdhën, sanksioni do të zvarritet edhe për ndeshjen e parë të fazës së 32-të të Europa League .

Ndërkohë, në Bayern Munich gjithashtu ka rrezik për Lucas Hernández dhe Julian Nagelsmann e ka lënë rezervë për të parandaluar. Përveç kësaj, mbrojtësi francez është i prekur fizikisht dhe gjithçka tregon se ai do të jetë në stol. /albeu.com