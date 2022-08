Akuza për mashtrim, trajnerët argjentinas denoncojnë Karlos Tevez: Nuk na intereson nëse përfundon në burg

Një grup i madh trajnerësh argjentinas janë bashkuar duke hapur një çështje penale kundër Karlos Teves, duke e akuzuar atë për shkelje të Kodit Penal me akuzën e mashtrimit.

Ish-sulmuesi i njohur argjentinas, akuzohet se ka manipuluar në mënyrë direkte apo indirekte të dhënat për licencën e trajnerit, duke e siguruar atë para kohe për të marrë drejtimin e Rozario Central.

“Nuk ka intereson nëse përfundon në burg apo jo, por vetëm që ligji të mos vazhdoj të shkelet. Jemi në dijeni që kursi për licencën ka filluar në vitin 2021 dhe meqë zgjat të paktën tre vite, nuk mund të kishte leje për të aplikuar profesionin para vitit 2023”, shkruhet në motivimin e një grupi të madh trajnerësh argjentinas që kanë firmosur kallëzimin penal.

Tashmë pritet të mësohet se si do të rrjedhë kjo ngjarje me Tevez i cili do të duhet të përgjigjet para gjykatës në një moment kur popullariteti i tij në Argjentinë është rritur për faktin se me Rosario ia doli të ndalte në barazim pa gola Boka Juniors.