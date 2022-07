Aksidentohet nga një makinë, ndërron jetë në spital ish-lojtari 20 vjeçar i Barcelonës

Ka ndërruar jetë pasi u përplas nga një makinë në Gjeorgji, futbollisti 20-vjeçar Carter Payne, i cili luante në Akademinë e Residency të Barcelonës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Payne, klubi i fundit i të cilit ishte Tormenta FC, kishte luajtur me Akademinë e Rezidencës së Barcelonës dhe ekipin e meshkujve të Universitetit të Michiganit.

I riu ishte duke hipur në një skuter elektrik kur u godit nga një automjet, dhe një raport i “WTOC” ka thënë se drejtuesi i mjetit që goditi Payne është larguar nga vendi i ngjarjes.

Payne më pas u dërgua në një spital aty pranë, por më vonë vdiq për shkak të plagëve të tij.

“South Georgia Tormenta FC janë thellësisht të pikëlluar nga humbja tragjike e mbrojtësit të Tormenta FC 2, David Carter Payne”, tha Tormenta FC në një deklaratë.

“Një anëtar i ekipit të Tormenta FC 2 të 2022 USL League Two, Payne ishte një atlet, shok skuadre dhe mik i jashtëzakonshëm dhe ai do t’i mungojë shumë të gjithë të përfshirët në klub.”

We are devastated by the tragic loss of one of our own, Barca alum, Carter Payne.

Carter was an extraordinary brother, teammate, and student-athlete who will be sorely missed.

We send our love and support to Carter’s family and friends during this extremely difficult time. 💙❤️ pic.twitter.com/5nC91NM4NA

— Barça Residency Academy (@BarcaAcademyAZ) July 10, 2022