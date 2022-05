Aksident i frikshëm në Formula 1, makina e djalit të Schumacer ndahet në dy pjesë (VIDEO)

Një aksideni i frikshëm ka ndodhur ditën e sotme të Formula 1, në çmimin e madh të Montecarlos.

Djali i legjendës Schimacer, Mik Schumacer ka humbur kontrollin e makinës së tij për shkak të lagështisë në pistë dhe për pasojë është përplasur me muret mbrojtëse.

Makina e tij përfundoi i ndarë në dy pjesë, ndërsa për fat Schumacer ka dalë nga makina në gjendje të mirë shëndetësore./albeu.com

'#Schumacher has a heavy hit at turn 12'; #watch horror 170mph 'mic schumacher' crash with #SaudiArabiaGP qualifying red-flagged as #AMBULANCE races onto track'

