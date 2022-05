“Air Albania” është gati, zbulohet shuma që merr fituesi i Conference League

Shqipëria pret për herë të parë një finale të një kometicioni evropian, pasi në Tiranë do të luhet një nga ndeshjet më të rëndësishme, pasi “Air Albania” është gati tashmë të presë Romën e Feyenoord, me skuadrat që do të kërkojnë trofeun e lavdishëm.

Nesër mbrëma në orën 21:00 të gjithë shqiptarët do të mbajnë frymën, pasi ky është një moment historik për gjithë vendin tonë, pasi organizon një event të tillë për herë të parë në historinë e saj.

E kur duhet edhe një ditë nga kjo finale është zbuluar edhe çmimi që merr fituesi i këtij komepticioni.

Fituesi i trofeut të parë të këtij kompeticioni do të marrë plot 5 milionë euro, ndërsa vendi i dytë do të përfitojë 3 milionë euro, ndërkohë të dyja skuadrat në fjalë kanë marrë pagesa për çdo tur të kaluar dhe ndeshje të fituara në fazën e grupeve, që variojnë nga 150 mijë euro deri në 2 milionë euro që ka qenë shifra që përfituan në takimet e gjysmëfinaleve.

Ndërsa kampioni i Conference League, përveç shumës monetare, do të garantojë edhe kualifikimin në Europa League për sezonin e ardhshëm. Megjithatë vlen të theksohet se të dyja këto skuadra tashmë e kanë siguruar pjesëmarrjen në Europa League nga kampionatet vendase, Roma në Seria A, pasi e mbylli sezonin në vend të gjashtë dhe Feyenoord në Eredivisie, pasi u rendit në vend të tretë.