“Ai thirri, nuk do ta harroj kurrë”, si e ndihmoi CR7 Man United të blejë lojtarë

Një herë, Cristiano Ronaldo bindi dy lojtarë të shkonin në Manchester United, Në vitin 2008, Sir Alex Ferguson udhëzoi Cristianon të fliste me binjakët Rafael dhe Fabio da Silva, të cilët atëherë luanin në Brazil.

Rafael kohët e fundit i tha TV MAN UTD se si thirrja e CR7 e ndihmoi atë dhe vëllain e tij të merrnin një vendim.

“Më thirri dhe nuk do ta harroj kurrë. Kur ra telefoni, në ekran u shfaqën vetëm zero, kjo do të thotë një telefonatë ndërkombëtare. Dhe unë them: “Kush është ky? Nuk më kanë thirrur kurrë kështu”.

Ai thjesht tha “Përshëndetje!” Vrapova në autobus për të thirrur Fabion: “Ky është Ronaldo, ky është Ronaldo! Na thërret të flasim!”.

Ai tha: “Po bie shi këtu, po bie shi këtu në Mançester, e dini.” Dhe më pas: “Po ju bëj thirrje për t’ju thënë djema: shkoni te United. E di që do t’ju pëlqejë”, dhe të gjitha këto. Nuk mund ta besoja. Ishte e mahnitshme, shkruan albeu.com.

Fabio tregoi një histori të ngjashme në vitin 2020, duke shtuar se Ronaldo i ndihmoi ata të kapërcejnë pengesën gjuhësore dhe të fitojnë besim.

Rafael da Silva ishte mbrojtësi i djathtë i Manchester United pas Gary Neville dhe fitoi tre tituj të Premier League. Në vitin 2015, ai u transferua në Lyon pasi Louis van Gaal nuk kishte nevojë për të, dhe tani luan në vendlindjen e tij për Botafogo.

Karriera e Fabios doli të ishte pak më pak e lezetshme. Ai ka vetëm një medalje të Premier League, më shpesh ai u dërgua në huazim. Ai aktualisht luan për Nantes në Ligue 1.

Thirrja e Ronaldos ishte gjithashtu e rëndësishme sepse binjakët u kërkuan nga Arsenali, një nga rivalët kryesorë të Man United në vitet 2000, dhe Ferguson nuk donte t’i jepte Arsene Wengerit yje të rinj. Falë CR7, ishte Manchester United ai që nënshkroi vëllezërit nga Fluminense. /albeu.com/