“Ai nuk duket i lumtur as kur luan” – Rooney i thotë Rashfordit të rishqyrtojë të ardhmen te Man United

Wayne Rooney thotë se Marcus Rashford mund të ketë nevojë për një fillim të ri pas një sezoni të vështirë me Man United.

Rashford ka shënuar tetë gola dhe ka dhënë pesë asistime në 38 paraqitje për Man Utd këtë sezon.

“Ai ka pasur një sezon shumë të vështirë. Ne të gjithë e dimë se ai ka aftësinë dhe ka të gjitha atributet për të qenë një lojtar i klasit botëror”.

“Kjo është gjëja frustruese. Sezonin e kaluar, ai shkoi dhe shënoi shumë gola. Por këtë sezon, ai nuk e ka nisur”.

“Ai nuk duket i lumtur kur luan. Ju pyesni veten, a është alternativa e tij më e mirë për t’u larguar nga klubi dhe për të pasur një fillim të ri? Por ai është një djalë i Mançesterit”.

“Do të doja ta shihja atë të kthente karrierën e tij në rrugën e duhur në klub, të vazhdonte të shënonte gola dhe të përpiqej të ndihmonte klubin të fitonte trofe. Por ai sigurisht ka pasur një sezon të vështirë”, deklaroi Rooney.

Rashford nënshkroi një kontratë të re pesëvjeçare me vlerë 400 mijë euro në javë verën e kaluar, por është lidhur me një largim nga Old Trafford në fund të sezonit. /Telegrafi/