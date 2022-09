Ai e kaloi natën në rrugë dhe bëri namin me skuadrën suedeze, kush është Graham Potter?

Thomas Tuchel është zëvendësuar nga Graham Potter si trajner i Chelsea. Pronari i ri i klubit londinez, Todd Boehley, vendosi të shfrytëzojë një shans dhe t’i besojë trajnerit, i cili nuk ka arritje të mëdha pas tij. E megjithatë Potter nuk pati vetëm një shans për të provuar veten në klubin më të mirë në Evropë.

Karriera e Graham Potter si futbollist nuk ishte e pasur. Ai luajti si mbrojtës i majtë dhe nuk udhëtoi kurrë në Angli. Në Premier League, Potter bëri vetëm 8 paraqitje në 1996 për Southampton. Ndryshe, ai luajti në divizione angleze më pak nivel. Nuk është për t’u habitur që Graham nuk është thirrur kurrë në ekipin kombëtar, ai luajti vetëm një herë për ekipin anglez të të rinjve.

Potter nuk filloi menjëherë të stërvitet. Fillimisht ai punoi në Universitetin e Hull-it, ku punoi në zhvillimin e futbollit. Pastaj Graham pati një periudhë të shkurtër si drejtor teknik i ekipit të femrave të Gana. Pastaj Potter stërviti ekipet e universitetit në shtëpi. Me një fjalë, atëherë vështirë se dikush mund ta imagjinonte Grahamin në krye të një klubi të Premier League, për të mos përmendur një klub të nivelit të Chelsea, shkruan albeu.com.

Karriera e vërtetë e trajnerit të Graham Potter filloi jo shumë kohë më parë, në janar 2011. Anglezi shkoi në Suedi, ku mori Ostersund, i cili në atë kohë luante në divizionin e katërt më të lartë të vendit. Nën udhëheqjen e Potter, Ostersund ka bërë përparim serioz. Në fund të vitit 2011, skuadra u ngrit në divizionin e tretë, në fund të 2012, në të dytin. Dhe në fund të vitit 2015, ostersund fitoi një biletë për në elitë, për herë të parë në historinë e saj.

Dikur në ligën më të lartë në Suedi, Ostersund u vlerësua për futbollin e tyre të bukur me një bollëk asistimesh. Ekspertët vunë në dukje meritën e Graham Potter, sepse ai e vendosi lojën në kushte të burimeve financiare shumë të kufizuara. Në vitin 2017, Potter bëri të pabesueshmen, ai udhëhoqi Ostersund për të fituar Kupën e Suedisë. Si rezultat, ekipi ishte në garat evropiane për herë të parë në histori. Në Europa League të sezonit 2017/2018, Ostersund i Potter-it performoi jo vetëm me dinjitet, por me magji. Në kualifikime, suedezët eliminuan klube të tilla të forta si PAOK dhe Galatasaray. Më tej, Ostersund zuri vendin e dytë në grup, dhe Athletic. Skuadra modeste e Potterit doli vetëm në finalet e 1/16, duke humbur ndaj Arsenalit, suedezët fituan në Londër me rezultatin 2:1, por më parë kishin humbur shumë në shtëpi 0:3.

Për tetë vjet e gjysmë punë në Suedi, Graham Potter shtrydhi maksimumin nga Ostersund. Trajneri duhej të bënte hapin tjetër dhe ai përfundoi te Swansea. Nën drejtimin e Potter, Swans nuk ia dolën në play-off të Championship në sezonin 2018/2019, duke përfunduar në vendin e 10-të. Në të njëjtën kohë, Swansea arriti në çerekfinale të Kupës FA, ku humbi nga Manchester City në një luftë të ashpër. Uellsianët kryesonin në vendlindjen e tyre Liberty me dy gola diferencë, por “qytetarët” bënë një rikthim 3:2 në favor të tyre.

Në vitin 2019, Brighton vendosi të joshë Graham Potter. Swansea nuk do ta linte trajnerin të ikte dhe madje i ofroi një kontratë të re, klubi ishte gati ta bënte Potterin trajnerin më të paguar në Championship. Sidoqoftë, Graham donte të transferohej në Brighton, dhe klubet ende ranë dakord. Swansea mori rreth 3 milionë funte kompensim si pjesë e marrëveshjes.

Në dy sezonet e para nën Potter, Brighton mendoi vetëm se si të ruante vendin e tij në Premier League. Në të dyja rastet, pulëbardhat e zgjidhën problemin, duke u renditur në vendet 15-16. Dukej se askush në klub nuk donte më shumë. Por më pas pati një përparim, në sezonin 2021/2022, Brighton përfundoi i nënti në Premier League. Pulëbardhat janë vetëm pesë pikë prapa zonës së Kupës Evropiane. Në të njëjtën kohë, loja e skuadrës ishte vërtet e këndshme për syrin.

Cilësia e futbollit dhe rezultatet e Brighton çuan në faktin se edhe gjatë sezonit të kaluar, shtypi filloi të tërheqë Graham Potter në më shumë klube dhe kishte zëra për Everton, Manchester United, Tottenham. Ndërkohë, Brighton është i shkëlqyeshëm ka filluar edhe sezoni i ri, pas gjashtë raundeve skuadra zë vendin e katërt. Dhe tani Potter është te Chelsea, ku duhej të zgjidhte detyra shumë më të larta se ato me të cilat ishte mësuar.

Graham Potter meritonte një shans për të provuar veten në një klub të madh si Chelsea. Tani gjithçka është në dorën e trajnerit. Ai duhet të dëshmojë se me të vërtetë e meriton të punojë në këtë nivel. Nëse Potter dështon, mund të mos ketë një shans të dytë në karrierën e tij. Problemi kryesor i Potter në Chelsea mund të jetë mungesa e tij e besueshmërisë. E mbani mend sesi dështoi Quique Setien te Barcelona? Është e rëndësishme për Potter që menjëherë të magjepsë lojtarët me qasjen e tij ndaj punës dhe idetë e tij të futbollit. Nëse nuk funksionon, atëherë trajneri mund të ketë vështirësi.

Në përgjithësi, Graham Potter është një person i jashtëzakonshëm. Vjeshtën e kaluar, trajneri mori dhe e kaloi natën në rrugë. Dhe nuk është shaka. Potter provoi dorën e tij për të pastrehët, duke përdorur disa batanije dhe madje edhe kuti kartoni për të fjetur. A mund ta imagjinosh? Sigurisht, kjo nuk ishte vetëm dëshira e Potter-it, por një veprim për të tërhequr vëmendjen e publikut për problemet e të pastrehëve. Por sa njerëz në botën e futbollit keni parë ta bëjnë këtë?

“Duke i mbijetuar natës në rrugë, nuk mund ta imagjinoj se si do të ishte të vuash vazhdimisht në këtë mënyrë, duke mos pasur asnjë ide se çfarë të pret dhe ku do të hamë darkën e radhës”, tha Potter më pas.

Ajo që e pret Graham Potter te Chelsea është e vështirë të parashikohet. Sido që të jetë, do të jetë tepër interesante të shihet se si Potter e përballon një sfidë kaq të madhe. /albeu.com/