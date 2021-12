Aguero del për herë të parë publikisht që nga problemi në zemër (VIDEO)

Sergio Aguero ka bërë daljen e tij të parë publike pas komplikimeve të zemrës që pësoi në fillim të nëntorit dhe siguroi fansat e tij për gjendjen e tij shëndetësore.

Aritmia kardiake që ai pësoi gjatë barazimit 1-1 të Barcelonës me Alaves ka hedhur dyshime serioze mbi karrierën e sulmuesit dhe ai pritet të jetë jashtë fushës të paktën deri në fillim të shkurtit. Ai u shfaq në kanalin e tij Twitch të Premten për herë të parë që nga incidenti dhe dha pak fjalë për të ardhmen e tij në lojë.

“Nuk do të flas shumë për këtë. Tashmë e dini që jam mirë dhe doja t’ju falenderoja të gjithëve për mbështetjen që kam marrë në rrjetet sociale, në të gjitha formatet. Më kanë shkruar shumë njerëz, ndaj dua t’ju falënderoj. Nuk do të flas shumë për këtë temë, vetëm se do të shijoj ndeshjen ‘Kru’ [skuadrën e tij eSports] dhe asgjë tjetër. Faleminderit që më mbështetët.”

33-vjeçari do të dalë në një konferencë të përbashkët për shtyp me klubin e tij për të zbuluar planin e veprimit në lidhje me karrierën e tij, megjithëse ende nuk është caktuar një datë për konferencën për shtyp./h.ll/albeu.com