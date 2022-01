Agjenti i lojtarit: Barcelona po e kërcënon Dembelen

Saga e kontratës së anësorit të Barcelonës, Ousmane Dembele vazhdon, dhe po bëhet një çështje mjaft e pakëndshme me agjentin e francezit që akuzon klubin se kërcënon të izolojë anësorin deri në përfundimin e marrëveshjes së tij në verë.

Ish-Borussia Dortmund do të bëhet një agjent i lirë në qershor nëse ai nuk nënshkruan një marrëveshje të re në Camp Nou, e cila po bëhet një rezultat gjithnjë e më i mundshëm me dy palët që duket se nuk mund të gjejnë një marrëveshje.

Moussa Sissoko, agjenti i Dembeles, tani ka pohuar se Barcelona e ka kërcënuar se do ta lërë lojtarin jashtë skuadrës derisa të arrihet një marrëveshje.

“Ne nuk jemi këtu për të ushqyer debate në rrjetet sociale, por e vërteta duhet thënë. Po, ne kemi kërkesa, por tashmë kemi treguar se opsionet e karrierës së Ousmane nuk diktoheshin nga paratë, përndryshe ai nuk do të ishte këtu,” tha ai.

“Pra, nëse Barcelona do të kishte dashur të negocionte, ata mund të përpiqeshin të uleshin në tryezë me ne për të diskutuar.

“Përveç se nuk ka diskutime dhe vetëm kërcënime për të mos luajtur më në ekipin e tyre. Dhe kjo është e ndaluar. Ne do të kërkojmë të drejtat e Ousmane Dembele nëse është e nevojshme.

“Është një lëvizje presioni që nuk funksionon me njerëz si ne. Ndoshta mund të funksionojë me agjentë që kanë miq me Barcelonën. Ky nuk është rasti im, unë jam këtu për të mbrojtur interesat e lojtarit tim,” shtoi Sissoko.

Sa i përket të ardhmes së Dembeles, agjenti donte të bënte të qartë se ende nuk ka vendosur asgjë.

“Nuk e dimë se çfarë do të bëjmë, asgjë nuk është bërë”, tha ai./ h.ll/albeu.com