Afrohet dita e takimit, Inter i ofron kontratë të re Skriniar-it

Tani mund të bëhet. Nëse do të ndodhë apo jo, kjo do të varet nga Skriniar.

“Gazzetta dello Sport” raporton se Inter ka filluar të mendojë për ditën e takimit për të rinovuar kontratën me Skriniar. Duke e thelluar temën, Rosea shpjegon se tani, duke pasur parasysh synimin e Zhang për të shtuar 100 milionë euro deri në dhjetor në arkën e zikaltërve, mundësitë ekzistojnë.

Gjithashtu falë 275 milionë eurove që vijnë nga kredia e famshme e “Oaktree”, ka marzhe operative. Interi do të rihapë fjalimet për rinovimin e sllovakut. Por si do të përfundojë?

Pika fillestare e Skriniar do të jetë nëntë milionë në vit që PSG i garantoi në merkaton e verës, por ai gjithashtu e di se Interi nuk mund t’i ofrojë ato.

Por Marotta dhe Ausilio do të ulen në tryezë të armatosur, do të formulojnë një ofertë konkrete, 6 milionë euro plus bonuse në sezon./ h.ll/albeu.com