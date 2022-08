Afrimet dhe largimet, Bayerni shpërblen Salihamidzic

Sipas Bild, Bayern dëshiron të vazhdojë kontratën me Hasan Salihamidzic, drejtori i tyre sportiv, deri në vitin 2026.

‘Brazzo’ ka qenë arkitekti i madh i merkatos së shkëlqyer të Bayernit. Shitja e Robert Lewandowskit te Barcelona u shoqërua me disa polemika, por për një çmim të mirë për një lojtar që nuk përshtatej shumë me Nagelsmann. Përveç kësaj, ai ka bërë mjaft mitë edhe me lojtarët e skuadrës B duke shitur Chris Richards, Marc Roca, Omar Richards për çmime të larta përveç Mai dhe Hoffman. I vetmi borxh i tij ishte largimi me kosot zero i Süle dhe Tolisso, të cilët kishin një çmim të mirë në treg.

Megjithatë, afrimet e tij janë të dukshme. Ai filloi duke forcuar skuadrën me talente të rinj si Ryan Gravenberch dhe Mazraoui, të dy nga Ajax përpara se të nënshkruante me dy yje. De Ligt erdhi nga Juventusi për 67 milionë euro dhe Mané nga Liverpooli për 32. Për të përfunduar, basti i tij i madh, Mathys Tel. Ky vjen nga Rennes për 20 milionë me pak minuta si profesionist, por me shumë besim dhe mbështetje nga bavarezët./albeu.com