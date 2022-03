“Adidas” prezanton topin e Botërorit “Katar 2022” (FOTO LAJM)

Kompania e njohur “Adidas” ka zbuluar topin e tyre zyrtarë për Kampionatin Botëror “Katar 2022”.

Kanë mbetur më pak se tetë muaj deri në fillimin e Botërorit të parë në dimër, dhe tani kemi mësuar se çka do të godasin drejt portës yjet si Lionel Messi, Harry Kane e Neymar.

Me nënkuptim si “rrugëtim” në gjuhën arabe, topi “Al Rihla” inspirohet nga arkitektura, anijet dhe flamuri i shtetit nikoqir.

Ky do të jetë viti i 14 me radhë që “Adidas” krijon topin për Kampionatin Botëror, ku para tij ishte topi “Telstar” që u përdor në Botërorin “Rusia 2018”.

Po ashtu, dizajni i ri ka bërë që topi të jetë paksa më i lehtë dhe më i qëndrueshëm në ajër.

Më poshtë mund të gjeni topin e ri të dizajnuar nga “Adidasi”.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨

What do you think of the ball for the 2022 Qatar World Cup? 🌍⚽️ pic.twitter.com/4XolpIGEUn

— LiveScore (@livescore) March 30, 2022