Abraham: Ka një arsye se përse e konsideroj Mourinhon trajnerin më të mirë

Tammy Abraham u bë nënshkrimi i dytë më i shtrenjtë i Romës i të gjitha kohërave kur iu bashkua klubit nga Chelsea për 36 milionë paund (40 milionë euro) verën e kaluar, dhe një nga arsyet kryesore pas vendosjes së tij për të bërë lëvizjen në Itali ishte shansi për të punuar me Jose Mourinhon.

24-vjeçari ka pasur një sezon debutues mbresëlënës në Romë deri në këtë pikë, pasi ka shënuar 23 gola dhe ka dhënë katër asistime në 41 ndeshje në të gjitha garat, dhe ai pranon se Mourinho e ka frymëzuar atë për të performuar më të mirën e tij.

“Ju e dini se Mourinho është një personazh që ne të gjithë e njohim”, tha Abraham për “TalkSPORT”.

“Ka një arsye pse unë e quaj atë trajnerin më të mirë në botë. Ai di si t’ju drejtojë, ai di të të futë nën lëkurë dhe di si të të bëjë të ndihesh si një lojtar shumë i veçantë ndonjëherë.

“Ai nuk do t’ju tregojë kurrë, por unë gjithmonë dua të bëj më të mirën për të. Ai më shtyn të bëj më të mirën.

“Kur ndihem sikur kam bërë mjaftueshëm, ai më thotë se duhet të bëj më shumë.

“E kam përjetuar kur isha në Chelsea kur isha fëmijë, shkova të stërvitesha me ekipin e parë dhe ai ishte gjithmonë i ashpër me mua, ai gjithmonë më shtynte të përmirësoja veten time, ndihesha sikur kur bëja diçka të drejtë ai do të thoshte ta bëj më mirë.

“Kjo është pikërisht ajo që më duhej, ajo shtytje, veçanërisht pas sezonit të vështirë që pata në Chelsea, ku nuk po luaja dhe nuk po merrja shumë kohë.

“Të vish këtu dhe të kesh një menaxher si Mourinho për të të trajnuar, të besosh në ty vetëm të jep më shumë besim”./ h.ll/albeu.com