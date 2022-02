A po mendon CR7 largimin nga futbolli? The Sun: Cristiano akuzon moshën

Cristiano Ronaldo u ka thënë miqve të ngushtë se ai ka filluar të “ndiejë moshën e tij” mes thatësirës së golit, pretendon The Sun.

Sulmuesi i Manchester United nuk ka shënuar në vitin 2022, me golin e tij të fundit kundër Burnley më 30 dhjetor.

Ai është bërë një lojtar gjithnjë e më i frustruar me trajnerin Ralf Rangnick. 37-vjeçari e nisi nga stoli sfidën ndaj Burnley-n në mesjavë, me Edinson Cavanin që nisi përpara tij. Diçka që shkaktoi habi dhe nuk do t’i shkonte mirë portugezit. Madje, trajneri i tij nuk ndaloi së pranuari në një konferencë për shtyp se duhet të shënonte më shumë gola.

Ronaldo doli nga pankina edhe 20 minuta të mbetura dhe nuk mundi të bënte asgjë që skuadra e tij të arrinte një fitore. Ai u pa duke vrapuar drejt tunelit pas fishkëllimës së fundit, nuk ishte i lumtur.

A po mendon Cristiano të largohet nga futbolli? A është në planet tuaja të provoni një ligë tjetër të nivelit më të ulët? Ofertat nuk do të mungojnë, kjo është e sigurt. Nga MLS, ku thonë se Beckham është i çmendur pas portugezit por tani për tani portugezi nuk ka në plan të dëgjojë oferta. /albeu.com/