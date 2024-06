A mund të jetë top i futbollit me teknologji të lartë dhe çmim prej 160 euro arsyeja e kaq shumë gola spektakolar në Euro 2024

Me gola të bukur që vijnë nga të gjitha anët, Euro 2024 ka nisur dhe po vazhdon me shumë zhurmë dhe spektakël.

Por a duhet të falënderojmë për këtë një top futbolli i teknologjisë së lartë që kushton 160 euro?

Adidas Fussballliebe, që do të thotë “dashuri për futbollin” në gjermanisht, është topi zyrtar i ndeshjeve të Kampionatit Evropian dhe lojtarët duket se e kanë zotëruar shpejt atë me një sërë golash mahnitëse, nga jashtë zonës.

“Është i shpejtë. Për mua, personalisht, është më mirë për sulmuesit apo golashënuesit sesa për portierët, kështu që nuk do të ankohem për këtë”, deklaroi Harry Kane.

Gola të bukur kishte shumë, sikurse ai i Arda Gulerit që shkoi në kënd nga rreth 20 metra në fitoren 3-1 të Turqisë kundër Gjeorgjisë. Ky gol u rivalizua nga gjuajtja e shokut të tij të skuadrës Mert Muldur nga jashtë zonës.

Nicolae Stanciu i Rumanisë shënoi një tjetër nga distanca kundër Ukrainës dhe për pak sa nuk shënoi direkt nga një goditje këndi që goditi traversën.

Xherdan Shaqiri shënoi një gol mahnitëse për Zvicrën kundër Skocisë, ndërsa kishte edhe të tilla si “raketa” nga Nicolo Barella i Italisë dhe Lukas Provod i Republikës Çeke.

Topat e turneut zyrtar janë kritikuar në të kaluarën. Disa lojtarë u ankuan se topi ‘Jabulani’ i Adidas për Kupën e Botës 2010 ishte i paparashikueshëm.

UEFA thotë se Fussballliebe është projektuar për “saktësinë dhe qëndrueshmërinë, duke mbështetur lojën e shpejtë, precize me formën maksimale dhe mbajtjen e ajrit”.

Topi është bërë nga poliestër të ricikluar dhe më “materiale të qëndrueshme me bazë bio”. Topi tani kushton 80 euro.

Atë të veçantë e bën edhe teknologjia e zgjuar brenda topave e cila ndihmoi zyrtarët e VAR-it në anulimin e golit të fundit të Romelu Lukakut në humbjen tronditëse 1-0 të Belgjikës ndaj Sllovakisë.

UEFA po përdor teknologjinë e topit, të vendosur në Kupën e Botës 2022, për herë të parë në një kampionat evropian. Mund të ndihmojë në identifikimin e çdo prekjeje të topit dhe dërgimin e të dhënave të sakta te gjyqtarët e VAR . Një çip i fiksuar në një xhiroskop brenda topit dërgon të dhëna 500 herë në sekondë për të regjistruar gjithçka.

“Sensori në topin e ndeshjes zyrtare të lidhur me Adidas ishte në gjendje të regjistronte me saktësi prekjen e dorës së lojtarit me sipërfaqen e topit. Kjo ishte hera e parë që teknologjia e shpejtë dhe e saktë mbështeti një vendim gjyqtari gjatë një ndeshjeje të Euro 2024″, ka shkruar UEFA. /Telegrafi/