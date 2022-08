A mund të besojnë mbështetësit e Marseille në ardhjen e CR7?

Ai është në kërkim të një ekipi në Champions League

Cristiano Ronaldo, 37 vjeç, vështirë se e fsheh këtë. Ai dëshiron të largohet nga Manchester United. Këtë të hënë, ai gjithashtu nuk ishte titullar kundër Liverpoolit (2-1). Portugezi po kërkon gjithashtu të përmirësojë statistikat e tij në Ligën e Kampionëve dhe për këtë i duhet një ekip që luan më prestigjiozin e kompeticioneve evropiane. Dera e shumë klubeve (Chelsea, City, PSG, AtlEtico, Bayern dhe të tjerë) është mbyllur. Përveç Olympique Marseille dhe Sporting janë dy opsionet ku mund të shkojë ai.

Ringjallni duelin me Lionel Messin

Për brezin tonë ka vetëm një duel të vërtetë: ai mes CR7 dhe Lionel Messit. Në Spanjë, kur njëri ishte në Real Madrid dhe tjetri në Barcelona, ​​të gjithë shikonin jo vetëm përballjet e drejtpërdrejta, por edhe golat dhe asistimet. Kur u largua për në Juventus, portugezi shpjegoi se do të dëshironte ta shihte argjentinasin në të njëjtin kampionat me të. Sot, Messi është në Francë, te PSG armiku i Marseille, marrë nga Footmercato.

E pamundur nuk është Marseille

Pa dyshim, kjo deklaratë është pak e vjetëruar, por vjen nga pronari aktual i OM Franck McCourt. “PSG? Ne nuk mund t’i shmangim ato, kështu që do të duhet të jemi në gjendje të konkurrojmë me ta. Të jesh kampion çdo vit është e pamundur, por ne mund ta synojmë. Përveç PSG-së, buxheti ynë do të jetë një nga tre më të mëdhenjtë në Francë. Cristiano Ronaldo, Messi apo Neymar në OM? Imagjinoj shumë gjëra. Mësova një shprehje franceze “e pamundur nuk është Marseille”. Asgjë nuk është e pamundur për ne! , tha bostoniani në shtator 2016. Dy nga tre lojtarët e lartpërmendur luajnë në Paris.

Skema e mërgimit

Në Francë, ekziston një regjim impatrimi. Është një lloj zbritjeje tatimore që u bëhet anëtarëve që kanë jetuar jashtë vendit për të paktën pesë vite kalendarike dhe që janë rekrutuar nga një kompani franceze. Ky zbritje, i cili ekziston që nga viti 2008, ju lejon të përfitoni në Francë nga një ulje tatimore prej 30% mbi shpërblimin tuaj neto. David Gluzman, një bankier i specializuar në financat e strukturuara, na shpjegon: Regjimi i riatdhesimit është kur nuk keni banuar në Francë për qëllime tatimore gjatë pesë viteve të fundit dhe jeni rekrutuar nga një kompani franceze për të punuar në Francë. Nuk duhet të vijë nga një iniciativë personale, ndaj në rast se CR7 rekrutohet nga OM, ne i plotësojmë këto kritere. Pra, ju përfitoni nga kjo skemë e cila ju lejon të përjashtoni nga tatimi mbi të ardhurat shpërblimin shtesë që lidhet me një aktivitet profesional në Francë. Së pari, është e kufizuar dhe së dyti, pjesa e shpërblimit që është e tatueshme në Francë duhet të jetë e krahasueshme me shpërblimin që jepet për funksione të ngjashme. Në Itali, për shembull, është shumë e favorshme. Nuk është e sigurt që është e favorshme edhe në Francë. Gjithashtu, ajo Në përgjithësi është mbi primin e mërgimit që zvogëlimi bëhet. Kjo është ajo që do të kompensonte rënien e pagës së CR7. Unë nuk e di nëse OM ka mjetet për t’i dhënë atij një bonus mjaft të rëndë të mërgimit si ai”.

Një produkt marketingu shumë i fuqishëm

Ashtu si Lionel Messi apo Neymar, Cristiano Ronaldo është një produkt marketingu absolutisht i jashtëzakonshëm. Dëgjojmë gjithashtu se do të rimbursonte investimin vetëm për shitjen e fanellave, gjë që është false. Nga ana tjetër, mund të tërheqë shumë sponsorë, të cilët do të sillnin para në arkën e Marsejës. Por përsëri, nuk është aq e thjeshtë. “Rezultati i marketingut dhe reklamimit ndoshta do të ishte i ngadaltë për t’u ndjerë. Nuk jam i sigurt se do të ishte i menjëhershëm. Është e mundur, përveç kësaj, që të drejtat e imazhit të CR7 të kontrollohen plotësisht nga CR7, gjë që gjithashtu e bën operacionin të ndërlikuar”, shpjegon David Gluzman.

Një projekt i vërtetë sportiv?

Cristiano Ronaldo padyshim që dëshiron të bëjë statistika, por ajo që i pëlqen më shumë është fitimi i trofeve. Sigurisht, nga ana e Manchester United nuk ishte e famshme, por do të jetë shumë e komplikuar në OM. Së pari sepse OM janë në vazon 4 të Ligës së Kampionëve dhe shanset e tyre, qoftë vetëm, për të dalë janë shumë të ulëta. Së dyti, sepse klubi i drejtuar nga Igor Tudor është vite dritë larg nga mundësia për të konkurruar me këtë PSG, veçanërisht kur sheh fillimin e sezonit. Nëse ai do të përfundonte shumë pas Messit, mund të shihej si një poshtërim.

E paluajtshme financiarisht

Portugezi tashmë është një njeri shumë i pasur. Mund të thuash me vete se ai mund të ulte pagën e tij për të jetuar një aventurë të fundit emocionuese në një stadium të përkushtuar për kauzën e tij. Por kjo nuk ka gjasa. Sot ai merr 17.4 milionë euro në vit, ose 1.4 milionë në muaj. Është tre herë më shumë se paga e Kevin Strootman, paga më e lartë e klubit. Një shumë krejtësisht e paarsyeshme, të cilën OM nuk mund ta ofrojë. “Paga e ngarkuar, me rregulloret tatimore franceze, do të ishte krejtësisht deluzive”, shton David Gluzman.

Në sy të Fair Play-it financiar

Nuk ndalet me kaq. Mësuam, për disa ditë, se Olimpiku i Marsejës ishte në sy të UEFA-s. David Gluzman e sqaron sërish këtë problem: “Fair play financiar, një version i ri, pak i rinegociuar nga Nasser Al-Khelaïfi, është bërë më fleksibël. Ai merr parasysh efektet e COVID, por vendos një kufi të caktuar pagash të maskuar. Kërkon që ju të mbani listën e pagave në një tavan të të ardhurave. Ardhja e CR7 në nivelin e tij aktual të shpërblimit, apo edhe pak i reduktuar, do të bënte që ky raport të shpërthejë”. Prandaj, OM do të sanksionohej mjaft rëndë nga organi evropian, edhe nëse ata heqin pagat e tyre të larta për të mirëpritur Topin e Artë të pesëfishtë. /albeu.com/