A i keni ditur? 7 kuriozitete rreth futbollit të cilat ndoshta nuk i keni dëgjuar

Futbolli është një nga sportet më të vjetra të njohura për njerëzimin me rekorde të gjetura që datojnë mbi 2000 vjet në Kinë. Greqia, Roma dhe pjesë të Amerikës Qendrore gjithashtu kanë pretenduar se kanë filluar këtë sport dhe me një histori kaq të gjatë, është e natyrshme që të ketë disa fakte interesante futbolli shumë të çmendura që çdo tifoz do të donte t’i dinte.

Pranohet gjerësisht se ishte Anglia ajo që e kaloi lojën e futbollit në lojën që njohim sot. Anglezëve u vlerësohet gjithashtu regjistrimi i grupit të parë uniform të rregullave për këtë sport, të cilat përfshijnë ndalimin e goditjes së kundërshtarëve dhe prekjen e topit me duar (me përjashtim të dukshëm të portierit).

Shpikja e Futbollit

Po sikur t’ju thoshim se sportet më të ndjekura në botë e kishin origjinën nga një vend aziatik i quajtur Kina, një vend skuadra e të cilit renditet e 75-ta në renditjen botërore të meshkujve FIFA/Coca-Cola. Thuhej se futbolli u shpik rreth 476 para Krishtit në Kinë dhe quhej Cuju.

Sporti më i njohur në botë

Popullsia totale e botës që nga qershori 2018 ishte 7.5 miliardë dhe po sikur t’ju themi se sipas një sondazhi të kryer nga Federata Ndërkombëtare e Federatës së Futbollit (FIFA) në 2001, 240 milionë njerëz nga rreth globi luan rregullisht futboll.

Popullsia globale në vitin 2001 ishte 6.19 miliardë. Kjo është pothuajse 4% e popullsisë globale.

Turneu sportiv më i ndjekur në botë

Kupa e Botës FIFA është ngjarja sportive më e ndjekur në botë dhe u vlerësua se Kupa e Botës 2018, e cila u luajt në Rusi, kishte një shikueshmëri të kombinuar prej 3.572 miliardë që do të thotë se pothuajse gjysma e popullsisë së botës e ndoqi atë turne.

Ajo që do të ishte më interesante është se nëse shtojmë audiencën që nuk ka parë asnjë mbulim në shtëpi, por kapi veprimet në platformat dixhitale, në shikimin publik dhe ose në bare dhe restorante, 309.7 milionë më shumë njerëz do t’i shtoheshin atyre të lartpërmendura.

Finalja më e shikuar e ngjarjeve sportive

A e dini se finalja e Kupës së Botës FIFA 2018, e cila u luajt midis Francës dhe Kroacisë, kishte një audiencë globale të kombinuar prej 1.12 miliardë në televizion, përsëri, nëse shtohej audienca që e ndoqi finalen në platformat dixhitale ose në shikim publik, ky numër do të ishte në mënyrë eksponenciale më i lartë.

Klubi më i vjetër i futbollit në botë

Një qytet në South Yorkshire, Angli është shtëpia krenare e klubit më të vjetër të futbollit në botë. Sheffield Football Club ose Sheffield F.C. Klubi i futbollit u themelua më 24 tetor 1857 duke e bërë atë sot një klub 163-vjeçar.

Më shumë gola të shënuar nga një lojtar i vetëm në një ndeshje zyrtare

Në dhjetor të vitit 1942, Stephan Stanis shënoi 16 gola befasues për skuadrën e tij Racing Club de Lens, asnjë person i vetëm, që atëherë, nuk ka arritur të thyejë këtë rekord të çuditshëm, i cili tani qëndron i lartë që prej 78 vjetësh.

Goli më i shpejtë i shënuar në futboll

Argjentinasit janë një makinë golashënuese dhe Lionel Messi është prova e gjallë e kësaj. Por ajo që është një fakt mahnitës i futbollit është se më 26 dhjetor 1998, një ditë pas Krishtlindjeve, Ricardo Olivera bëri histori duke shënuar një gol në vetëm 2.8 sekonda.

Për ta parë atë në perspektivë, një njeri normal mund të flasë 7.5 fjalë në 3 sekonda, “Sapo patëm fillimin”, është ajo që komentuesit duhet të kenë thënë sapo dhe tabela e rezultateve kaloi në 1-0.

Olivera theu rekordin e futbollistit anglez Colin Cowperthwaite i cili në vitin 1979 shënoi golin në vetëm 3.5 sekonda kundër Kettering.

Ndeshja e parë ndërkombëtare e futbollit

Ndeshja e parë zyrtare, ndërkombëtare e futbollit, siç njihet nga FIFA, u luajt më 30 nëntor 1872 midis Anglisë dhe Skocisë. Ndeshja u ndoq nga 4000 veta dhe rezultoi në barazim me rezultatin përfundimtar 0-0./ h.ll/albeu.com