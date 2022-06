A është i realizueshëm rikthimi i Arthur Melos te Barcelona?

Vetëm dy vite më parë marshimi i tij drejt Juventusit u mbyll përmes atij shkëmbimi me Miralem Pjanic gjithashtu si protagonist.

Arthur Melo u largua nga Barcelona ku shumë e panë atë si trashëgimtar të vetë Xavi Hernandez.

Në këtë rast, siç pohon gazeta Sport, ai shfaqet në skenë në ambientet e klubit të Barçës, ku rikthimi i tij nuk do të shihej me sy të keq. Në këtë mënyrë, skuadra e Barcelonës tashmë e sheh si mundësi rikthimin e këtij lojtari, që do të ishte një rikthim mjaft i çuditshëm. /albeu.com/