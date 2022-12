A do të luajë Ronaldo në Kupën e Botës 2026?

Të shtunën, kombëtarja portugeze u largua nga Botërori i Katarit, duke humbur në 1/4 e finales nga skuadra e Marokut. Skuadra evropiane nuk mund ta ndihmonte Cristiano Ronaldon. Portali “Euro-Futbol.Ru” reflekton nëse sulmuesi i madh do të luajë ende në Botëror.

Cristiano Ronaldo u largua nga fusha në stadiumin El Tumama të shtunën i përlotur. Sulmuesi veteran sigurisht e kuptoi se ndeshja kundër marokenëve në çerekfinale ishte e fundit për të në kampionatin botëror. Me shumë mundësi, fitorja në Kupën e Botës do të mbetet një ëndërr për të. Në shkurt, Ronaldo do të mbushë 38 vjeç, me fillimin e Botërorit 2026 ai do të jetë 41 vjeç. A është e mundur të udhëtosh në turneun në SHBA, Kanada dhe Meksikë?

Në fakt, të luash në Kupën e Botës në moshën 41-vjeçare nuk është as një rekord për Ronaldon. Pjesëmarrësi “më i vjetër” në Botëror është egjiptiani Essam el-Hadari. Në Kampionatin Botëror 2018 në Rusi, ai bëri debutimin e tij në moshën 45 vjeç e 161 ditë. E vërtetë, El Hadari është një portier, kështu që një krahasim i drejtpërdrejtë me Ronaldon do të ishte i pasaktë.

A do të luajë Ronaldo në nivelin e kombëtares pas tre vitesh e gjysmë? Ju duhet të përballeni me të vërtetën, është e vështirë. Ky është një lojtar i madh, mosha e të cilit tashmë është në fund. Ronaldo shënoi vetëm një gol në Botërorin e Katarit, dhe atë me penallti.

Ronaldo ka gjasa të largohet nga Europa në janar. Asnjë klub i madh nuk e thërret portugezin në skuadër dhe gjithçka shkon tek fakti se ai do të përfundojë në Arabinë Saudite. Me gjithë respektin për këtë vend, kampionati vendor nuk mund të quhet i fortë. Ndoshta ky është niveli i vërtetë i Ronaldos aktual.

Duke e njohur vetë portugezin, mund të supozojmë se ai nuk do të dorëzohet. Ai patjetër do të bëjë gjithçka që të jetë në gjendje të jetë në formë, dhe të thirret sërish, Megjithatë, nëse mendoni me arsye, kjo nuk besohet aspak. Ronaldo është një sportist i madh, por edhe në moshën 41-vjeçare nuk mund të garojë në kushte të barabarta dhe të jetë pjesë e top skuadrës që do t’i vendosë vetes për detyrë të fitojë turneun në Kupën e Botës 2026. /G.D albeu.com/