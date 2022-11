A do të largohet Juventus nga Serie A?

Ka shumë pyetje rreth kaosit në Juventus pas dorëheqjes së anëtarëve të bordit, përfshirë presidentin e klubit Andrea Agnelli.Në maj dhe qershor 2020, 23 lojtarë në skuadër nënshkruan marrëveshje për të ulur pagat e tyre me katër muaj gjatë pandemisë COVID-19 për të ndihmuar klubin të kalojë këtë periudhë të vështirë.

Në vend të kësaj, u raportua dhe duket sikur Juve po përpiqet të provojë të kundërtën, se lojtarët hoqën dorë nga paga vetëm e një muaji. Atyre me sa duket vazhduan t’u paguhen pagat “në të zezë” – duke i lejuar lojtarët dhe klubin të shmangin taksat, por edhe duke falsifikuar faturën e pagave për të bërë të duket sikur librat ishin të balancuar. Nëse ka vërtet prova për këtë, do të ishte mashtrim financiar, përcjell GazetaBlic Sport.A do të bjerë Juventusi si në vitin 2006?

Është ende herët për të ditur se çfarë implikimi do të ketë ky rast në anën sportive. Juventusi dhe klubet e tjera të përfshira në gjyqin sportiv në lidhje me vlerat e fryra të transfertave u pastruan nga akuzat në prill 2022, por mbetet për t’u parë nëse çështja do të rihapet pas zhvillimeve të fundit.Nëse ndodh, atëherë asgjë nuk mund të merret si e mirëqenë, por që nga sot nuk ka një provë të re sportive, kështu që Juventus – si klub – nuk rrezikon të përballet me ndonjë pasojë. Megjithatë, situata është në vazhdim dhe 16 nga drejtuesit e tyre, përfshirë ish-drejtorin sportiv Fabio Paratici, janë aktualisht nën hetim dhe mund të përballen me një gjyq penal për kontabilitet të rremë.

Juventusi u rrëzua në vitin 2006 pas një skandali me trukime ndeshjesh, por u vendos nga një gjykatë sportive e cila për momentin nuk është e përfshirë.