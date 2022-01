A do të largohet Granit Xhaka nga Arsenali? Vjen lajmi i fundit nga eksperti i transferimeve

Sa herë që vjen afati kalimtar, Granit Xhaka bëhet një prej futbollistëve më të përfolur.

Futbollisti nga Kosova që aktivizohet tek Arsenali, ishte sërish temë spekulimi këtë janar.

U raportua vazhdimisht se trajneri Jose Mourinho e dëshiron me ngulm shqiptarin te Roma.

Megjithatë, eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano e ka sqaruar të ardhmen e Xhakës tani.

Sipas tij, Xhaka do të mbetet në Arsenal edhe më tutje dhe se largimi i tij në ditët e fundit të janarit nuk është një opsion.

Ndryshe, kontrata aktuale e Xhakës skadon në verën e vitit 2024.

Granit Xhaka won’t leave Arsenal in the final days of the window despite rumours coming from Italy. José Mourinho’s a big fan and wanted him last summer – but there are no talks as things stand. ⚪️🔴 #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2022