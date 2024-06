A do ta mundim Spanjën? Lorik Cana na habit me përgjigjen

“Ishte maksimumi i maksimumeve”, kështu tha ish-kapiteni i kombëtares, Lorik Cana në “Now me Erla Mëhillin” në Euronews Albania duke shtuar se do kishte dashur të ishte në fushë në përballjen e Shqipërisë me Kroacinë, ku kuqezinjtë barazuan 2-2 përballë një nga skuadrave më të fuqishme.

Cana tha se ndeshja e sotme ishte “maksimumi i maksimumeve”, pasi skuadra me të cilën u përballëm është një nga 3 skuadrat më të fuqishme në 5-6 vitet e fundit.

I pyetur se si do të dalë Shqipëria përballë Spanjës, Cana u përgjigj:

“Po bënë një super performancë si sonte prapë do jetë jashtëzakonisht e vështirë. Ne duhet të bëjmë më të mirën, duhet të kemi edhe pak fatin në anën tonë. Shpresa vdes e fundit. Unë atë që bëmë sonte dua ta kemi prapë”,-tha Cana.

Ndërsa sa i përket pyetjes nëse Shqipëria do e kalojë grupin, Lorik Cana tha:

“Unë jam optimist, 50 me 50 e kalojmë grupin”.