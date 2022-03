7 mënyrat se si Xavi riktheu Barcelonën në një tjetër nivel

Barcelona është kthyer. Ose të paktën kështu ndihen gjërat pas fitores së tyre të fuqishme 4-0 jashtë Real Madridit në El Clasico të së dielës.

Është e qartë se skuadra është përmirësuar shumë që kur Xavi Hernandez mori drejtimin dhe ish-mesfushori ka marrë disa vendime që kanë qenë kyçe për kthesën e tyre.

Vendimi

Xavi po shijonte jetën e tij të qetë në Katar kur Barcelona erdhi për të. Zemra e tij donte që ai të kthehej në shtëpi, por koka e tij kërkonte kujdes. Skuadra ishte në gjendje të keqe dhe duhej shumë punë. Gjithsesi ai pranoi me guxim.

Rikthimi i gëzimit

Ky ishte kyç. Skuadrës i mungonte motivimi dhe ishte e dëshpëruar, por Xavi i bëri ata të buzëqeshnin sërish me seancat stërvitore më argëtuese që lojtarët i shijuan.

Duke punuar me Jordi Cruyff

Miqësia e Xavi me Cruyff ka luajtur një rol të madh dhe ata kanë gjetur lojtarët e duhur për të nënshkruar. Filloi me kthimin e veteranit Dani Alves, dhe ai ka sjellë shumë. Më pas erdhën Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres dhe Adama Traore.

Personaliteti përballë presidentit

Ronald Koeman ishte fajtor për shumë, ai ishte shumë njeri i klubit dhe nuk u përball me gjërat që duhet të kishte. Megjithatë, Xavi ka qenë i guximshëm dhe i qartë kur ka folur me Joan Laporta, dhe presidenti ka rënë dakord me kërkesat e tij.

Saga e Dembeles

Francezi ishte një problem për një kohë të gjatë dhe ai dukej më shumë gjasa të largohej sesa të qëndronte në dimër. Klubi këmbënguli që ai të ulej në tribunë, por Xavi tha jo dhe vazhdoi të gjente një përdorim për të. Tani, ai po luan disa nga futbolli më i mirë që ka luajtur në klub dhe mund të rinovojë ende.

Pozicionimi

Xavi zbuloi me ardhjen e tij se lojtarëve u mungonte kuptimi bazë i gjërave të thjeshta rreth stilit të lojës së Barcelonës. Ai e ka adresuar këtë dhe po tregon.

Presioni kolektiv

Presioni ishte zhdukur nën drejtimin e Koeman, por Xavi e ktheu atë. Është e panegociueshme dhe të gjithë duhet të përpiqen ta fitojnë topin sa më shpejt që të jetë e mundur pas një përmbysjeje./ h.ll/albeu.com