64 gola në 37 ndeshje, Albert Braut është kushëriri i Haaland dhe është në rrugën për të ndjekur gjurmët e tij

Erling Haaland është një nga sulmuesit më të mirë në botë. Në moshën 22-vjeçare, ai po thyen të gjitha rekordet e golave ​​dhe është në rrugën e tij për të lënë gjurmë në futboll.

Por norvegjezi ka një dyshe dhe është kushëriri i tij, Albert Braut. Ai në moshën 18-vjeçare tashmë po vendos trendet në vendin e tij. Sulmuesi filloi të dallohej në Bryne FK dhe shpejt e vuri re Molde FK, i cili është një nga klubet më të mira norvegjeze.

Ai është i rregullt në kategoritë e ulëta të skuadrës norvegjeze dhe nëse do të vazhdojë kështu së shpejti do t’i shohim të ndajnë epërsinë me kushëririn e tij. Me një fizik shumë të ngjashëm me atë të kushëririt të tij, ai ka realizuar ka 64 gola në 37 ndeshje në inferiorët e Moldes. Shifra që kanë habitur gjithë botën e futbollit dhe duke parë se si është bërë kushëriri i tij, së shpejti do ta shohim të lidhur me një ekip më të mirë europian.

Trajneri dhe familja e tij kanë dashur të minimizojnë të dhënat e Braut. Enring Moe, trajneri i tij në Molde kërkoi kujdes, “duhet të jemi të kujdesshëm se çfarë themi për një djalë të ri, por Alberti është gjithashtu dikush që pëlqen të shënojë gola”.

Familja e tij dhe mjedisi i tij janë gjithashtu të vetëdijshëm se i riu duhet të eci gradualisht pa u nxituar.