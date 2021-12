5 yjet që mund të rikthehen në Premier League në janar

Premier League pritet të përforcohet me emra të njohur në afatin kalimtar dimëror, pasi klubet po përgatiten për të nënshkruar me lojtarë me emër.

Merkato e janarit nuk është aq i ngarkuar sa ai e verës, por mbetet vendimtare për ambiciet e disa skuadrave.

Shumë klube të Premier League do të bëjnë disa ndryshime në skuadrën e tyre këtë sezon.

Më poshtë i gjeni pesë emra që edhe më parë kanë luajtur në këtë kamapionat.

5 Aaron Ramsey (Juventus)-Everton dhe Newcastle United

4 Renato Sanches (Lille)-Arsenali dhe Milanin

2 Philippe Coutinho (Barcelona)-Liverpool dhe Newcastle United

1 Eden Hazard (Real Madrid)-West Ham dhe Everton.