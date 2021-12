5 supergolat më të mirë në karrierën e Cristiano Ronaldos (FOTO LAJM)

Cristiano Ronaldo ka shënuar disa gola të klasit botëror në karrierën e tij 18 vjeçare.

Lojtari portugez është golashënuesi më i mirë në futbollin botëror dhe nuk po ndalon së shënuari.

Ronaldo ka shënuar gola për shumë skuadra të rëndësishme dhe në shumë ndeshje apo turne të rëndësishëm.

36-vjeçari ka shënuar gola për Sporting Lisbonës, Manchester United, Real Madrid dhe Juventus në karrierën e tij klubore. Ai gjithashtu ka shënuar më shumë se 100 gola për Kombëtaren e Portugalisë duke e bërë atë lojtarin ndërkombëtar me golashënuesit më të mirë ndonjëherë.

Megjithatë, Ronaldo ka shënuar disa gola të çmendur në karrierën e tij yjore që tifozët nuk do t’i harrojnë as pas dekadash. Këtu është një listë e top 5 golave ​​më të rrallë të shënuar nga Cristiano Ronaldo gjatë karrierës së tij të suksesshme:

Top 5 golat e rrallë të shënuar nga Cristiano Ronaldo:

5. Cristiano Ronaldo vs Aston Villa (2009)

Cristiano Ronaldo shënoi disa gola të bujshëm gjatë qëndrimit të tij të parë në Manchester United. Ylli portugez shënoi kundër pothuajse të gjitha skuadrave me të cilat u përball dhe pati një periudhë të suksesshme në Angli.

Megjithatë, një nga golat më absurd ose më të rrallë që ai ka shënuar ishte kundër një tjetër klubi anglez Aston Villa në 2008/09 kur Manchester United shkoi për të fituar ndeshjen 3-2 pikërisht në fund. Manchester United fitoi një goditje dënimi indirekte brenda zonës së portierit të Aston Villa. Faulli u pranua nga Aston Villa pasi u përfshi një pasim prapa dhe Brad Friedel kapi një pasim nga lojtari i tij.

Ryan Giggs dhe Cristiano Ronaldo i Manchester United ishin në top dhe kishte një mur me 6 lojtarë të krijuar nga mbrojtësit e Villa vetëm disa metra larg në vijën e portës. Vendi i vetëm për të shënuar ishte portieri që qëndronte në anën e kundërt të portës. Lojtari portugez u godit nga Ryan Giggs dhe shënoi një nga golat më të rrallë që ka parë ndonjëherë Premier League.

4. Cristiano Ronaldo vs Rayo Vallecano (2012)

Goli spektakolar i Cristiano Ronaldos me takë prapa për Real Madridin kundër Rayo Vallecano në La Liga është një nga më të mirët që ka shënuar ndonjëherë 36-vjeçari. Ndeshja ishte e ngushtë ku të dyja skuadrat nuk e lanë tjetrën të shënonte lehtë.

E vetmja mënyrë e mundshme për të shënuar ishte me sa duket nga një përpjekje e klasit botëror dhe Ronaldo krijoi një gol të mrekullueshëm për të shpëtuar Real Madridin nga humbja e pikëve. Real Madridi mori një goditje nga këndi dhe të gjithë ishin në kuadratin e Vallecano-s për të goditur topin me kokë. Megjithatë, pas goditjes nga këndi, pati shumë përplasje për të larguar topin nga mbrojtësit e Vallecanos.

Topi u largua ngadalë nga porta e tyre dhe Ronaldo vrapoi drejt topit me shpinën drejt portës dhe shënoi një gol të mrekullueshëm me takë duke i dhënë epërsinë Real Madridit. Ajo që e bën atë unike është se gjuajtja kishte fuqi dhe ishte e vendosur aq mirë dhe e goditur mirë duke qenë se Ronaldo ishte shumë larg portës, raporton albeu.com.

3. Cristiano Ronaldo vs Sampdoria (2019)

Ndoshta një nga golat më të mirë me kokë që ka shënuar ndonjëherë Cristiano Ronaldo. Ndërsa luante në një ndeshje për Juventusin kundër Sampdorias në Serie A, Ronaldo u ngrit në ajër dhe shënoi një gol të mrekullueshëm për të ndihmuar Juventusin të mposhtin Sampdoria 2-1.

Juventusi kishte një magji të posedimit dhe po e kalonte topin shumë pak pak para golit. Ronaldo ishte duke u përgjuar brenda zonës duke u përpjekur të gjente pak hapësirë ​​për shokët e tij në mënyrë që ata t’ia kalonin topin atij. Mbrojtësi i Juventusit, Bonucci, ia kaloi topin Alex Sandros, i cili gjeti pak hapësirë ​​dhe e përcolli topin.

Të gjithë, përveç Ronaldos, menduan se topi ishte i kryqëzuar paksa fort dhe lart dhe ylli portugez kërceu për të takuar topin me kokë dhe për ta goditur me kokë. Ky është sa çmenduri sa duket dhe është padyshim një nga golat më të rrallë që ai ka shënuar.

2. Cristiano Ronaldo vs Porto (2009)

Cristiano Ronaldo shënoi golin më të mirë të sezonit 2008/09 me golin e tij të mrekullueshëm kundër FC Porto në UEFA Champions League. Përpjekja e tij me rreze të gjatë në atë lojë fitoi çmimin Puskas atë vit.

Manchester United hyri në atë lojë duke kërkuar një fitore ose një barazim 3-3 për t’u kualifikuar në raundin tjetër të Champions League.

Është e sigurt të thuhet se Ronaldo u ngrit kur ishte më e rëndësishmja dhe shënoi një nga golat më të mirë të karrierës së tij. Ronaldo e priti topin pranë vijës së gjysmës së rrugës. Ai bëri një prekje dhe vetëm gjuajti në portë pasi pa portierin jashtë pozicionit.

Goli u shënua nga një distancë prej 39.6 jardësh. Ishte një gol i denjë për të fituar çdo ndeshje. Goli ishte aq i mirë sa ylli portugez e bëri një DVD vetëm për ta parë pafundësisht në të ardhmen, raporton albeu.com.

1. Cristiano Ronaldo vs Juventus (2018)

Me siguri goli më i mirë që ka shënuar ndonjëherë 36-vjeçari. Real Madrid po luante me Juventusin në çerekfinalen e UEFA Champions League në shtëpinë e Juventusit. Real Madridi dominoi atë lojë dhe e fitoi ndeshjen e parë me rezultatin 3-0.

Ishte goli i dytë i lojës që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve pasi Ronaldo shënoi një goditje me biçikletë nga një krosim i Dani Carvajal për të mposhtur portierin italian Gianluigi Buffon. Goli ishte aq i mirë sa edhe tifozët e Juventusit u ngritën në këmbë dhe duartrokitën portugezin.

Vetë shokët e skuadrës së Ronaldos nuk mund ta besonin atë që kishin parë dhe vetë Ronaldo e ka përshkruar këtë gol si më të mirën që ka shënuar ndonjëherë. Tifozët e Juventusit duke e duartrokitur e bënë atë jashtëzakonisht të veçantë dhe është një nga faktorët që e bëri atë të vendosë t’i bashkohet klubit italian sezonin e ardhshëm. GD. /albeu.com/