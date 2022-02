5 skuadra nga Premier League ndjekin Dybalan

Siç konfirmoi Massimiliano Allegri në një konferencë për shtyp, Paulo Dybala do të jetë i pranishëm në ndeshjen kundër Fiorentinës në Kupën e Italisë, duke munguar kështu në Serie A që Juventus do të luajë kundër Empolit.

Sulmuesi argjentinas nuk ishte i pranishëm në ndeshjen e rëndësishme kundër Villarrealit në Champions League, e cila përfundoi në barazim 1-1.

Me më pak se 4 muaj të mbetur nga kontrata e tij, e ardhmja e Dybala është ende në ajër. Nga shtypi italian ata vënë në dukje dyshimet e një Juventusi që e sheh të rrezikshëm t’i ofrojë një kontratë të shkëlqyer një futbollisti që nuk mund të garantojë qëndrimin.

5 skuadra të Premier League ndjekin Paulo Dybala

Nga CalcioMercato theksojnë se Juventus është i gatshëm të ofrojë një kontratë të reduktuar për argjentinasin. Në këtë kuptim, paga që ai do të merrte në lidhjen e tij të re do të ishte rreth 7 milionë euro dhe agjenti i tij, Jorge Antun, do të shihte uljen e komisioneve të tij me rreth 4 milionë euro.

Megjithatë, atij nga Laguna Larga nuk do t’i mungojnë kërkuesit jashtë Italisë. Duke qenë i lidhur me Barcelona në javët e fundit, sulmuesi argjentinas ka gati disa skuadra të Premier League për ta nënshkruar atë. Sipas 90min, Arsenali, Chelsea, Tottenham, Manchester United dhe Manchester City janë të gatshëm të marrin përsipër shërbimet e sulmuesit argjentinas. /albeu.com/