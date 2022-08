Barcelona është e vendosur të bëjë disa ndryshime të mëdha, me disa largime në ditën e fundit të afatit të transferimeve.

Sa i përket largimeve, thuhet se Pierre-Emerick Aubameyang, Sergino Dest, Martin Braithwaite, Miralem Pjanic dhe Abde Ezzalzouli janë gati të largohen nga klubi.

Kjo do të thotë që Frenkie de Jong duket se do të mbetet te Barca, pasi është lidhur fort me një lëvizje te Manchester United këtë verë.