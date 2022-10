5 klubet që kanë nisur tashmë betejën për Kylian Mbappe

PSG prej javësh ka një problem serioz me Kylian Mbappe, i cili duket se ka shpërthyer në orët e fundit. E megjithëse mbrëmë Luis Campos e mohoi, si shumë lojtarë dhe vetë Christophe Galtier, orët kalojnë dhe ata vazhdojnë të luajnë kundër tij. Nëse sulmuesi 23-vjeçar nuk e thyen heshtjen.

Diçka që duket se nuk do të ndodhë në një periudhë të shkurtër kohe. Sido që të jetë, shohim sesi tregu dimëror na ka inkurajuar në një mënyrë praktikisht të papritur deri tani. Dhe është se gazeta Sport tashmë flet për disa skuadra të nivelit të lartë që janë interesuar për sulmuesin, në dijeni të situatës së tij aktuale dhe atyre dëshirave për një ndryshim ekipi.

Ashtu siç është e logjikshme, ai vendos i pari mes admiruesve të tij Real Madridit dhe përveç kampionëve të Evropës, ne kemi disa gjigantë të Premierligës me Liverpoolin në krye.

Konkurronte gjithashtu janë Chelsea, Manchester United dhe Manchester City. Të gjithë ata me potencial ekonomik për të adresuar nënshkrimin e përmendur. Në rastin e qytetarëve, do të dukej si ëndërr ribashkimi i tij me Erling Haaland, por edhe kjo i ndërlikon shumë gjërat. /G.D albeu.com/