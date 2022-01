5 ekipet favorite për të fituar trofeun e Champions

Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Real Madrid dhe Paris Saint-Germain llogariten si klubet favorite për të fituar trofeun e garës më të madhe ekipore evropiane, Ligën e Kampionëve për sezonin 2021/22.

Faza e grupeve të Ligës së Kampionëve është mbyllur në fillim të muajit dhjetor. Në mënyrë të parashikueshme, shumica e gjigantëve evropianë kanë arritur në raundin e 16-të.

Megjithatë, ka pasur edhe mjaft surpriza me klube të mëdha si Barcelona dhe Borussia Dortmund që nuk kanë arritur ta sigurojnë kalimin e grupit dhe kanë përfunduar në garën e dytë për klube në Evropës, Ligën e Evropës.

Ekipet që përfunduan në krye të grupeve të tyre përkatëse janë shortuar kundër njërës prej skuadrave që përfunduan në vendet e tyre. Ata gjithashtu do të kenë avantazhin e shtuar duke luajtur ndeshjen e dytë në shtëpi.

Në Zvicër, në mes të dhjetorit është hedhur shorti i fazës së 16-të të Ligës së Kampionëve, ku nuk mungojnë ndeshjet e forta, por edhe disa ndeshje që cilësohen të lehta në letër.

Paris Saint-Germain-Real Madrid dhe Inter-Liverpool janë dy takimet më të forta të fazës së parë të eliminimit direkt, ndërsa interesant pritet të jetë edhe në përballjen Atletico Madrid-Manchester United.

Në ndeshjet tjera, Chelsea do luajë ndaj Lille, RB Salzburg me Bayern Munich, Sporting Lisbona kundër Manchester City, Villarreal-Juventus dhe Benfica-Ajax.

Megjithatë, pa u zgjatur më shumë, le të hedhim një vështrim se cilat skuadra janë pesë favoritët për të fituar Ligën e Kampionëve këtë sezon.

Më poshtë keni pesë ekipet që cilësohej favorite për trofeun e Ligës së Kampionëve:

#5 Paris Saint-Germain

Gjërat ende nuk janë vendosur plotësisht te gjigantët e Ligue 1. Rezultati i tyre nuk ka përputhur pritshmëritë që erdhën pas një sërë nënshkrimesh të profilit të lartë që ata bënë gjatë verës. PSG ende nuk e ka arritur plotësisht hapin e tyre, por ka ofruar momente se çfarë mund të bëjnë kur të gjithë superyjet e tyre janë në të njëjtën formë dhe pjesë e ekipit.

PSG fitoi kundër Manchester Cityt në Parc des Princes në fazën e grupeve, por ata humbën ndeshjen tjetër në Etihad. Ata mundën Club Brugge në të dy takimet, ndërsa barazuan njërën dhe siguruan një fitore në tjetrën kundër RB Leipzig.

Parisienët do të përballen me Real Madridin. Duhet të jetë një ndeshje emocionuese mes dy skuadrave që njihen mirë, por Los Blancos shihen paksa më favorit për të kaluar në fazën tjetër.

#4 Real Madrid

Me përjashtim të një disfate shokuese nga ekipi i vogël Sheriff Tiraspol, sezoni i Real Madridit në Ligën e Kampionëve ka qenë fantastik deri më tani. Ata fituan pesë nga gjashtë ndeshjet e tyre dhe shënuan 14 gola në këtë grupe, ndërsa pranuan vetëm tre.

Los Blancos janë në formë të mirë. Ata janë aktualisht në një seri prej 10 fitoresh në të gjitha garat. Djelmoshat e Carlo Ancelottit mundën Sevillan, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Interin dhe Atletico Madridin në pesë ndeshjet e tyre të fundit.

Real Madridi ka një sërë lojtarësh në formë tani. Karim Benzema dhe Vinicius Jr kanë luajtur në mënyrë spektakolare. Casemiro, Luka Modric dhe Toni Kroos vazhdojnë të jenë në formë të lartë dhe është kënaqësi absolute t’i shikosh duke luajtur.

David Alaba dhe Eder Militao kanë krijuar një partneritet të mrekullueshëm në qendër të mbrojtjes. Real Madridi është shortuar kundër PSG-së në atë që duhet të jetë një ndeshje e madhe e Ligës së Kampionëve.

#3 Manchester City

Nën drejtimin e Pep Guardiolës, Manchester City është bërë një nga skuadrat më të qëndrueshme në Evropë. Ata janë të aftë në shumë mënyra në të cilat mund të dëmtojnë kundërshtarin.

Manchester City mund të kryejë kundërsulme me fuqi të lartë dhe të thyejë edhe mbrojtjet më të ngjeshura me pasimet e tyre të ndërlikuara dhe përsosmërinë teknike me të njëjtin nivel lehtësie. City ishte në një grup të vështirë së bashku me Paris Saint-Germain, RB Leipzig dhe Club Brugge, por përfunduan në vendin e parë.

Ata pranuan humbje kundër PSG-së dhe RB Leipzig, por bënë mjaftueshëm për të përfunduar në krye të Grupit A. City do të luajë me Sporting Lisbonës në raundin e 16-të. Qytetarët kanë mjaft cilësi për të kapërcyer kundërshtarët e tyre portugez.

#2 Liverpool

Pavarësisht se ishin në një grup me ekipe si Atletico Madrid, Milan dhe Porto, Liverpool pritej të mbizotëronte. Por, askush nuk mund të parashikonte se sa dominues do të ishin atë në këtë grup.

Reds bënë trazira, duke mundur nga dy herë të gjitha skuadrat e tjera. Mohamed Salah ka qenë në formë të papërmbajtshme dhe ka shënuar vazhdimisht. Sadio Mane dhe Diogo Jota po luajnë shumë mirë. Ata kanë një mesfushë shumë efikase dhe Thiago Alcantara ka filluar të duket sërish si lojtari i klasit botëror që është.

Virgil van Dijk vazhdon të jetë një nga qendërmbrojtësit më të mirë në botë. Trent Alexander-Arnold dhe Andy Robertson ofrojnë shumë shtytje dhe kreativitet nga krahët. Me Alisson Becker në portë, ata kanë një portier të klasit botëror.

Kjo skuadër e Liverpoolit është e kompletuar mirë dhe ata janë të aftë të luajnë futboll të fortë dhe të mposhtin çdo skuadër. Djelmoshat e Klopp do të përballen me Interin në raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve dhe shihen si favorit.

#1 Bayern Munich

Një tjetër skuadër që ka fituar të gjashtë ndeshjet e tyre në fazën e grupeve është Bayern Munich, i cili duket se synon të përsërisë heroizmin e tyre nga sezoni 2019-20. Bavarezët janë dukur të fuqishëm, duke mundur Barcelonën dy herë me rezultat të pastër 3-0 në fazën e grupeve.

Forma e jashtëzakonshme e golave ​​të Robert Lewandowski i ka ndihmuar ata të mposhtin me lehtësi kundërshtarët e tyre deri tani. Filozofia e Julian Nagelsmann gradualisht po merr formë në Allianz Arena. Me llojin e lojtarëve të klasit botëror që ata kanë në listën e pagave të tyre, ‘qielli është kufiri’ për Bavarezët.

Ata shënuan 22 gola, ndërsa pranuan vetëm tre në gjashtë ndeshjet e tyre në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve. Bayern Munich do të përballet me RB Salzburg në fazën e 16-të.