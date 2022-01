4 sfidat e Messi-t për vitin 2022

Lionel Messi nuk e ka shijuar fillimin më të mirë të vitit 2022, pasi iu desh të kalonte ndërrimin e vitit në izolim COVID-19, por argjentinasi tani është kthyer në Paris dhe gati për sfidat e shumta që do t’i hedhë ky vit.

Për 34-vjeçarin, viti 2022 mund të bëhet një nga vitet më të paharrueshme të karrierës së tij, pas një viti në të cilin ai fitoi Copa America dhe u largua nga Barcelona.

Tani në Paris Saint-Germain dhe me një Kupë Botërore në fund të vitit, ka disa sfida të reja për sulmuesin dhe ne diskutojmë katër prej tyre këtu.

Dëshira e Messit për të dominuar Ligue 1

Ata thonë se “çdo gjë mund të ndodhë në futboll”, por ka vetëm fraksionin më të vogël të mundësisë që PSG të mos fitojë titullin e Ligue 1 2021/22. Ata aktualisht kryesojnë Nice-n e vendit të dytë me 13 pikë në gjysmë të fazës.

Kjo do të thotë që Messi do të shtojë një medalje të re të titullit të ligës në koleksionin e tij, pasi fitoi La Liga Santander 10 herë.

Megjithatë, argjentinasi dëshiron të luajë një rol të rëndësishëm në çdo përpjekje për titull dhe ai nuk ka pasur shumë ndikim në ligën franceze deri më tani, duke luajtur në vetëm 11 ndeshje të Ligës deri më tani dhe duke shënuar vetëm një gol. Ndërsa ai ka dhënë pesë asistime, ne jemi mësuar ta shohim Messin me statistika mbresëlënëse çdo sezon të ligës dhe ai do të dëshirojë ta rregullojë këtë përpara fundit të kësaj fushate.

Liga e parë e PSG-së e Kampionëve mund ta bëjë Messin një legjendë

Ndërsa ai nuk ka pasur shumë ndikim brenda vendit, Messi ka performuar në nivelin e tij të zakonshëm në Ligën e Kampionëve. Në atë kompeticion, ai ka shënuar pesë nga gjashtë golat e tij të PSG-së deri më tani.

Përfundimi i dytë në grupin e tyre, megjithatë, do të thotë që PSG të përballet me Real Madridin në 16-të e fundit dhe Messi do të duhet të jetë në maksimumin e tij pasi parisienët kërkojnë të mposhtin homologët e tyre spanjollë, veçanërisht nëse Neymar nuk mund të kthehet në kohë nga lëndimi i tij.

Messi do të shpresojë jo vetëm të mundë Real Madridin, por të shkojë deri në fund dhe të fitojë atë që do të ishte Liga e Kampionëve e parë e klubit. Kjo do të ishte e pesta për Messin dhe do ta bënte atë një legjendë të PSG-së në sytë e tifozëve.

Ëndrra e Messit në Kupën e Botës

Messi zakonisht e ka ditëlindjen në mes të Kupës së Botës, por kjo nuk do të ndodhë këtë vit pasi turneu i Katarit zhvillohet në nëntor dhe dhjetor. Kapiteni i Argjentinës feston ditëlindjen e radhës më 24 qershor dhe do të jetë 35 vjeç e gjysmë në turneun e këtij dimri.

Me Kupën e Botës i vetmi turne madhor që i ka mbetur Messit për të shtuar CV-në e tij të pakrahasueshme dhe me këtë me siguri shansin e tij të fundit për të marrë pjesë, numri 10 i Albiceleste do të japë gjithçka për të bërë një hap më mirë se ai duke arritur në finalen e 2014./

Pasi fitoi më në fund një trofe për Argjentinën me Kupën e Amerikës të vitit të kaluar, një pjesë e presionit është mbi supet e Messit, ndërkohë që ai e di gjithashtu se skuadra e Lionel Scalonit është e ndërtuar mirë.

Messi dhe një Top i Artë i tetë i mundshëm

Nëse Messi fiton Ligën e Kampionëve ose Kupën e Botës, atëherë ai do të jetë sërish favorit për të fituar çmimin e Topit të Artë.

Edhe nëse ai nuk fiton asnjërin nga ato turne, ai mund të jetë sërish me një shans për çmimin individual, pasi fitoi edicionin e 2021 pa shkuar përtej 16 të finales së Ligës së Kampionëve.

Nëse e bën këtë, do të ishte fitorja e tij e tetë me Topin e Artë, duke i shtuar asaj që tashmë është një numër rekord.