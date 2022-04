4 penallti të humbura në 2022, Ancelotti për Benzema: Do të vazhdojë të gjuajë sërish ai

Karim Benzema po përjeton një sezon të jashtëzakonshëm, deri në atë pikë për të qënë kandidati kryesor për të fituar Topin e Artë të vitit 2022.

Por mbrëmë, në fitoren ndaj Osasunës, ai humbi 2 penallti. Trajneri i Realit, Carlo Ancelotti, e “ngushëllon” në konferencën për shtyp.

“Nëse do të kishte një tjetër penallti, Benzema do ta kishte goditur atë, dhe herën tjetër ai, gjithmonë do të godasë ai. Mund të gabosh nga pika e bardhë e penalltisë, por kjo gjë nuk ka rëndësi. Ai luajti një ndeshje të jashtëzakonshme, nëse nuk shënon nuk do të thotë se ke luajtur keq.

Benzema ka qënë lojtari ynë më i rëndësishëm këtë sezon, nuk ka vend për diskutime në lidhje me këtë gjë”, është shprehur tekniku italian.

Benzema ka humbur 4 penallti në vitin 2022, dy me Osassunën, një me Elche dhe një me Celta Vigo./h.ll/albeu.com