Sanchez dhe Di Maria i ofrohen Barcelonës

2 nga ata emra të shquar që do të ishin t kënaqur të veshin fanellën e Barcelonës janë Angel di María dhe Alexis Sanchez. Argjentinasi kishte opsione serioze për të nënshkruar disa vite më parë dhe kiliani e kishte thënë tashmë rikthimin e tij në Camp Nou në janar, megjithëse kushtet nuk u plotësuan. Sot e kanë të vështirë të vijnë.

Udhërrëfyesi i Barçës është shumë i qartë, megjithëse gjithçka do të varet nga paratë. Largimi më se i mundshëm i Ousmane Dembele dhe rikthimi i Adama Traore te Wolverhampton detyron të sjellë disa futbollistë diferencialë në grup. Dhe atje, Xavi dëshiron rini, vetëbesim dhe cilësi. I zgjedhuri nuk është askush tjetër veçse Raphinha nga Leeds dhe do të bëjnë gjithçka për të kryer operacionin edhe pse kushtet janë të vështira dhe skuadra angleze po tregon jofleksibilitet në largimin e tyre. E mira është se braziliani do të bëjë gjithçka për të lënë Leeds dhe është i gatshëm të shkojë në luftë nëse është e nevojshme. Në klubin Blaugrana janë mesatarisht optimistë.

Në një verë kaq të pasigurt, Barça ka folur me shumë opsione dhe e kanë të qartë se si Di Maria ashtu edhe Alexis do të vinin me sy mbyllur, me letrën e lirisë dhe në kushte shumë, shumë të favorshme ekonomike. Nuk ka dyshim se këta janë dy futbollistë që kanë performuar mirë për skuadrat e tyre dhe që në moshën e tyre mund të kenë ende nja dy vite të mira futbolli. Por nuk janë opsionet e para, larg kësaj, edhe pse në korrik do të shihet.

Argjentinasi ka një ofertë nga Juventusi dhe ka vendosur të presë Barçën, i bindur se do të ketë opsione me kalimin e verës. Dhe Alexis po flet me Sevillan sepse Monchi e konsideron atë një pjesë të vlerësuar për Sevillan e tij. /albeu.com/