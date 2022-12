3 lojtarët e Barcelonës që nuk e duan Messin te Barcelona

Siç raporton “Nacional”, ka futbollistë që aktualisht luajnë te Barcelona dhe janë kundër skenarëve të rikthimit të Lionel Messit në Camp Nou.

Konkretisht, botimi pretendon se Marc-Andre Ter Stegen, Robert Lewandowski dhe Ansu Fati nuk duan që ylli argjentinas të rikthehet te Barcelona për arsye të ndryshme.

Në fakt kjo pakënaqësi është shprehur edhe në dhomat e zhveshjes, por edhe në administratë.

Fati, në fakt, që është një nga asetet e skuadrës, nuk dëshiron të ndahet me “10”-ën në fanellë dhe nëse Messi do të kthehej, do ta merrte. Gjë që nuk i pëlqeu aspak. /G.D albeu.com/