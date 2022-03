3 gra të tjera akuzuan për ngacmim seksual ish-trajnerin e Chelsea

Tre gra të tjera kanë akuzuar ish-trajnerin e Chelseat, Abraham Grant për ngacmim seksual.

Akuzat u transmetuan në kanalin televiziv izraelit Channel 12.

Njëri prej tyre pretendon se trajneri e çoi në garazh me një makinë dhe e pyeti se çfarë ishte e gatshme të bënte për para. Ajo refuzoi intimitetin, pas së cilës Grant dyshohet se deklaroi se do të “bënte kompromis dhe do të pranonte seksin oral”.

Gruaja raportoi se Grant kreu akte seksuale. “Arriti deri në atë pikë sa thjesht shikoja tavanin e makinës – doja të shikoja kudo derisa të mbaronte gjithçka,” tha gruaja.

Një grua tjetër, e cila ishte 18 vjeç në kohën e ngjarjes, tha se Grant kishte krijuar një marrëdhënie me të dhe i kishte dërguar mesazhe dhe foto. Kur ajo i kërkoi të ndalonte, ai u përgjigj se “i dërgoi gabimisht”.

Më pas, ai caktoi një takim me të në një pikë karburanti dhe filloi të shqetësohej. “E shtyva sa më mirë, hapa derën dhe vrapova. Unë u mbylla në makinë dhe pashë se si ai sapo u largua”, tha vajza.

Një grua tjetër tha se kur shërbeu në ushtri, Grant i premtoi asaj një punë dhe e ftoi në banesën e tij.

Abraham Grant drejtoi Chelsean, Portsmouth dhe West Ham në Angli. Ai ka qenë edhe trajner i kombëtares izraelite dhe klubeve izraelite. /albeu.com/