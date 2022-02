Dëmtohet mbrojtësi kryesor i Juventusit

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri ka thënë se Leonardo Bonucci mund të humbasë derbin e nesërm me Torinon për shkak të lëndimit, pasi sapo është rikthyer në fushë dhe mbetet e pasigurt nëse mbrojtësi italian do të jetë gati për ndeshjen e javës së ardhshme në Champions League., me Villarrealin.

Qendërmbrojtësi italian luajti ndeshjet e para për vitin 2022 javën e kaluar, pas një mungese për shkak të një dëmtimi muskulor, por trajneri i tij kishte lajme të tjera të këqija për gjendjen e tij fizike.

“Ndeshja e nesërme është vërtet e komplikuar”, tha Allegri në një konferencë për shtyp sot. “Jam i sigurt se nuk do të kemi Leonardo Bonuccin. Ai ka një problem në pulpë dhe do të shohim nëse do të arrijë të rikuperohet të martën (kundër Villarrealit në “16” të Champions League).

“Ai luajti në Bergamo (kundër Atalantës të dielën) dhe tashmë ishte i lodhur në pjesën e parë. Nuk e di nëse do të luajnë Dushan Vlahovic, Alvaro Morata dhe Paulo Dimbala. Federico Bernardeschi nuk është ende gati për shkak të një problemi me furnizimin, kështu që ne nuk mund të rrezikojmë. “Përveç Federico Chiesa-s, përveç Giorgio Chiellini-t, ndërsa Danilo dënohet”, shtoi ai.

“Derbi është gjithmonë një lojë e veçantë, ne luajmë kundër një ekipi Torino që ka një shpirt të vërtetë”, tha ai. “Ivan Juric (trajneri i Torinos) e ktheu ADN-në në klub. Ivan bëri mirë në Verona dhe mirë në Torino. “Torino, Verona dhe Atalanta janë skuadra që luajnë me intensitet të madh”.

Juventusi është në vendin e 4-të me 46 pikë në 25 ndeshje, Torino është në vendin e 10-të me 32 pikë në 24 ndeshje.