23 vite nga dueli i “Qemal Stafës”, Anglia dhe FSHF-ja rikujtojnë duelin mes tyre

Si sot 23 vite më parë në “Qemal Stafa” u përballën mes tyre Shqipëria dhe Anglia. Takim ky që përfundoi me shifrat 3-1.

Për kuqezinjtë shënoi Altin Rraklli, ndërsa për “Tre Luanët” gjetën rrugën e rrjetës Michael Oëen, Paul Scholes dhe Andy Cole. Ndërkohë Rraklli do të gjende sërish golin, por do të anulohej për pozicion jashtë loje.

Pikërisht sot FSHF-ja dhe Anglia kanë risjellë në kujtesë këtë sfidë. Si anglezët ashtu edhe FSHF-ja kanë ndarë foto dhe video nga kjo sfidë spektakolare e zhvilluar mes tyre në “Qemal Stafa”, i cili ishte i mbushur me tifozë.

