17-vjeçari mposht Magnusin dhe shpallet kampion në shah

Nodirbek Abdusattorov, 17 vjeç, zbriti nga froni Magnus Carlsen si Kampioni Botëror i Shahut të Shpejtë në Varshavë të martën duke mundur Ian Nepomniachtchi në një tajbreaker.

Abdusattorov fitoi titullin së bashku me një çmim prej 60,000 dollarë.

Abdusattorov humbi vetëm një ndeshje, kundër ukrainasit Anton Korobov, dhe barazoi në pesë të tjera. Kjo i dha atij një rezultat prej 9.5 pikësh.

Ai arriti shtatë fitore në 13 raundet e turneut, përfshirë në ndeshjen e tij kundër kampionit të mëparshëm, norvegjezit Carlsen.

Carlsen, 31 vjeç, fitoi pesë tituj botërorë radhazi, më së fundi kampionatin botëror të shahut në Dubai. Para fitores së Abdusattorov të martën, Carlsen kishte mbytur plotësisht titujt më prestigjioz të shahut në të gjitha formatet e kohërave.

Në kampionatin botëror të shahut të shpejtë, çdo lojtar kishte 15 minuta në dispozicion, plus 10 sekonda shtesë për lëvizje.

Në xhiron e 13-të të kampionatit, Abdusattorov, Nepomniachtchi, Carlsen dhe amerikani Fabiano Caruana u barazuan me 9 pikë./ h.ll/abcnews.al

Squabbles about the rules aside, what an absolutely incredible acheviement! https://t.co/OGTtJMF4Xl

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 28, 2021