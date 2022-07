100 milionëshi i Liverpool “dështon”, ja rasti që humbet Nunez pak metra larg portës (VIDEO)

Manchester United i ka dhënë leksion ditën e sotme Liverpool në ndeshjen miqësore që dy skuadrat angleze zhvilluan mes tyre.

Kjo përballje është mbyllur në favor të teknikut Erik ten Hag 4-0, i cili në këtë mënyrë e nisi me këmbën e mbarë aventurën e tij në krye të djajve.

Por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për 100 milionëshin e “The Reds”, i cili në minutat e fundit të takimit “dështoi” të dërgonte topin në rrjetën e djajve, pasi vetëm pak metra larg portës Darwin Nunez e dërgoi sferën mbi portë.

Videoja e këtij momenti është shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, me tifozët që kanë filluar dhe ironitë e tyre për mundësinë e humbur nga sulmuesi i Liverpool./ h.ll/albeu.com

£100 million striker 😂 this Darwin Nunez guy is actually a false image. What a miss pic.twitter.com/O17Vc3VSfD

— ô (@Momore08) July 12, 2022