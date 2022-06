10 sulmuesit më të mirë të goditjeve të lira në historinë e futbollit

Pranimi i faulleve, veçanërisht në buzë të zonës, nuk ishte kurrë një opsion për t’i ndaluar ata.Lënia e tyre të qetë, ballë për ballë para topit pa kundërshtarë, ka qenë gjithmonë një rrezik, sepse aty, pikërisht në pikën ku donin ta dërgonin topin, e fusnin me një përqindje të lartë suksesi.

Është e vështirë të matet se kush ka qenë ekzekutuesi më i mirë i goditjeve të lira në historinë e futbollit, por duke gjykuar nga objektiviteti i numrave, ky do të ishte top-10, shkruan albeu.com.

1

Zico

101 gola

Koha e Zicos, i cili mes viteve 1971 dhe 1994 argëtonte tifozët dhe shokët e tij në Flamengo, Udinese, Kashima dhe skuadrën braziliane, por nëse shkojmë sipas shifrave, braziliani është gjuajtësja më e mirë në histori me 101 gola nga gjuajtja e lirë. Ai vetë thotë se ka shënuar njëqind, ndonëse statistika të tjera e ulin shifrën në 62. Do të duhet t’i besojmë fjalës së tij…

Juninho Pernambuco

76 gola

Është e pamundur të mos lidhet emri i tij me atë të goditjeve të lira direkte. Cilado qoftë distanca, Juninho Pernambucano telegrafoi trajektoren e topit me lartësinë e duhur dhe e vendosi atë. Braziliani arriti 76 gola nga goditjet e lira në karrierën e tij, 44 prej tyre në atë Lyon që dominoi ligën franceze pa rival midis 2002 dhe 2008 me shtatë tituj. Ai kurrë nuk mundi të përfitonte nga saktësia e mbinatyrshme e mesfushorit për të kaluar çerekfinalen në Champions League.

3

Pele

70 gola

Sigurisht, duhet të jetë një tjetër brazilian që mbyll podiumin. Pele ka fituar tre Kupat e Botës.

4

Victor Legrotaglie

66 gola

Një tjetër lojtar shumë ‘vintage’ dhe nga brezi i Peles, i lindur vetëm tre vjet më parë, në vitin 1937. Kompletet ishin karamele për të dhe ai shijoi deri në 66 gola nga goditjet e lira direkte.

5

Ronaldinho

66 gola

Ronaldinhon, i cili mbi të gjitha mahniti midis 2005 dhe 2006, por megjithatë arriti të arrijë 66 gola nga goditjet e lira 19 me Barçën . Krijimtaria e tij nuk kishte kufi dhe, te Barça, ai i befasoi portierët.

6

David Beckham

65 gola

Futbolli ndonjëherë është rastësisht kapriçioz dhe pas Ronaldinhos vjen ylli që në këtë rast Madridi nënshkroi po atë verë të vitit 2003. Ai arriti në 65 gola nga goditjet e dënimit direkt për të qëndruar vetëm një pas Ronaldinhos.

7

Diego Armando Maradona

62 gola

62 gola realizoi Maradona me Napolin nga gjuajtja e lirë direkte.

8

Ronald Koeman

60 gola

Si një futbollist i mirë total sipas dëshirës së Cruyff, Koeman ishte i njohur jo vetëm për të ndihmuar në shmangien e golave ​​si mbrojtës, por edhe për vendosjen e tyre dhe festoi 60 faulle në karrierën e tij.

9

Rogerio Ceni

59 gola

Asnjëherë nuk kishte pasur një portier kaq shumë punë në zonën kundërshtare përveç të tijën dhe braziliani u tërhoq si portieri më i mirë në histori me 113 gola, 59 prej tyre nga goditjet e lira.

10

Marcelinho Carioca

59 gola

Një brazilian hap listën dhe një tjetër mbyll top-10. Edhe pse ai është më pak i njohur nga top 10, Carioca, i cili shënoi 59 gola nga goditjet e lira në karrierën e tij, pati një periudhë jetëshkurtër me Valencia-n në sezonin 97-98.

Leo Messi

58 gola

Sulmuesi më i mirë i goditjeve të lira në kohët e fundit për pak nuk ishte në top-10 me 58 gola, 50 prej tyre me Barçën.

Cristiano Ronaldo

57 gola

Në vendin e dytë jashtë top-10 dhe, shumë afër Messit, vetëm një gol me 57, e ndjek Cristiano. Besueshmëria e argjentinasit është më e lartë se ajo e një Cristianos, i cili me ambicien dhe gjendjen fizike mbresëlënëse, mund të vazhdojë të shënojë gola, pavarësisht 37 viteve të tij. Vula e tij personale, pozicioni i tij i mëparshëm për të gjuajtur me këmbë të hapura dhe ai efekt marramendës në të cilin topi, mezi që kthehet në vetvete, zbret papritur dhe dhimbje koke për portierët. Të tjerë mjeshtër të këtij arti që nuk hyjnë në top-10 sipas shifrave, por që meritojnë të mbahen mend janë Roberto Carlos, Andrea Pirlo, Marcos Assunçao dhe Sinisa Mihajlovic. /albeu.com/