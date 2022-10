Zgjedhjet vendore/ Alibeaj dhe Bardhi takohen me presidentin Begaj

Pasditen e sotme deputet e Partisë Demokratike Enkelejd Alibeaj dhe Gazmend Bardhi janë takuar me presidentin Bajram Begaj.

Takimi po zhvillohet në kuadër të zgjedhjeve vendore që do të mbahen vitin e ardshëm.

Kujtojmë që ditën e djeshme Begaj u takua me krerët e grupeve parlamentare si edhe drejtuesit e partive politike parlamentare.

Po ashtu mësohet se i radhës me të cilin do të takohet i pari i shtetit do të jetë Taulant Balla./albeu.com