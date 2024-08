Vrau shokun në azilin në Tiranë, historiani Zyhdi Shehi do shtrohet në spital psikiatrik! Arrest shtëpie për dy infermieret

TIRANË– Historiani 78-vjeçar, Zyhdi Shehi, i cili dyshohet se është autor i dhunimit me vdekje të Virxhil Veshos në dhomën e shtëpisë së të moshuarve “Ruaje Moshën”, do të shtrohet në spitalin psikiatrik. Kjo ishte kërkesa e Prokurorisë së Tiranës, e cila u pranua nga gjykata në seancën e masës së sigurisë.

Vendimi u mor në bazë të kartelës shëndetësore të Shehit, por një ekspertim i plotë i shëndetit të tij mendor pritet të bëhet sërish. Për avokatin e tij, Alban Qafa, mbetet mister ngjarja, marrë parasysh që sipas tij Shehi vuan nga parkinsoni, shfaqur edhe me pamundësinë për të firmosur para hetuesve.

“Ai është i sëmurë me parkinson, nuk ka arritur te firmos as me stilolaps, por me gisht me bojë. Është pak e habitshme se si një person me një sëmundje të tillë dhe me pa mundësi lëvizje muskulore të godas për vdekje me bastun. I përket organit të akuzës për te vazhduar hetimin se çfarë ka ndodhur. Nuk di të them kush e ka kryer vrasjen. Klienti im do të qëndroj në psikiatri me mjekim”, tha avokati Alban Qafa.