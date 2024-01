Vrau marokenin në Spanjë, lihet në burg shqiptari Florian Rama pas ekstradimit nga Britania. Tensione para Gjykatës

Tensione ka pasur në gjykatën e O Porriño pas daljes nga seanca për caktimin e masës së sigurisë të 30-vjecarit shqiptar Florian Rama, i akuzuar për vrasjen e të riut maroken Soufian Mhara 24 vjec, në vitin 2019. Rama u arrestua në Mbretërinë e Bashkuar dhe u ekstradua në Spanjë ku do të përballet me akuzën ndaj tij. 30-vjeçari shqiptar, kreu i Gjykatës Hetimore 1 të Porriño konfirmoi hyrjen e tij në burg, i hetuar fillimisht për veprën penale të vrasjes.

I dyshuari, i cili ka mbërritur rreth orës 13:00 me një furgon të policisë, ka shfrytëzuar të drejtën e tij për të mos dëshmuar. Në dyer, familjarët dhe miqtë e viktimës shpërthyen me thirrjet “vrasës”, duke shkaktuar momente tensioni dhe dhimbje të jashtëzakonshme. Të afërmit e Soufian kërkuan “drejtësi” siç bënë menjëherë pas krimit.

Motra e të riut, Siham, donte të falënderonte punën e hetuesve dhe veçanërisht “Manuel Corral dhe Irene që kanë qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me ne gjatë gjithë kësaj kohe dhe që kanë pasur gjestin të na shoqërojnë në këtë pritje të gjatë dhe të vështirë”. Tani, shpjegoi ai, ajo që kërkon familja e tij është “të vihet drejtësia”, duke theksuar se kanë qenë më shumë se katër vite shumë të vështira. Ajo siguroi se “ne kemi qenë në dijeni të të gjitha hapave që po ndërmerreshin në hetim” dhe aludoi se i arrestuari “ishte shumë i zgjuar, duke ikur në atë vend për t’i shpëtuar drejtësisë”. Siham tha se “nga çfarë kam lexuar në shtyp se është një individ me precedentë të gjerë kriminal pas tij, për trafik droge”.

Soufian mori tre plagë me thikë, një fatale, pas një debati brenda një bari. Autori është larguar nga vendi i ngjarjes pa lënë gjurmë. Garda Civile filloi një hetim të fokusuar në imazhet dhe videot e asaj nate. I dyshuari gabimisht është identifikuar me një person tjetër, i cili pasi është arrestuar dhe burgosur është liruar kur është vërtetuar se nuk ka qenë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur sulmi. Prej aty u mblodhën dhjetëra imazhe, duke çuar në atë që mund të ishte përfundimtare, e cila u shpërnda në media për të kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve.

Puna e Gardës Civile lejoi identifikimin e të dyshuarit, një shtetas shqiptar, i cili në atë kohë ndodhej në Vigo dhe kishte udhëtuar drejt Salcedës, me një urdhër kontrolli nga një gjykatë në Cambados për trafik droge dhe që filloi një udhëtim deri në mbërritjen në Mbretërinë e Bashkuar, ku mund të arrestohej.