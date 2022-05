Vota për Këshillin Kombëtar, Berisha zbulon risinë në numërim (VIDEO)

Ish-kryeministri Sali Berisha ka dhënë një deklaratë për mediat pasi votoi për zgjedhjen e 150 anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë.

Berisha u shpreh se numërimi i votave do të bëhet përpara kamerave.

Ai shtoi se ky ishte Kuvendi i përfundimit të kryetarokracisë dhe presidenco-kracisë.

Me përfundimin e punimeve të Kuvendit Kombëtar, ish-kryeministri u shpreh se tashmë PD do të rikthehet si forcë fitimtare.

“Kjo shënon përfundimin e punimeve të Kuvendit të Partisë Demokratike me sukses të plotë. Siç theksova në fjalën time, ky Kuvend, mund të quhet Kuvendi i përfundimit të kryetarokarcisë dhe presidencokracisë. Vendosi në piedestal një elitë të re përfaqësuese të PD, e tëra e zgjedhur me modelin një anëtar një votë. E tëra e zgjedhur në përputhje me kushtetutën tonë të lirisë. Të gjithë anëtarët ishin të propozuar nga anëtarësia e partisë ose të vetëdeklaruar për të garuar në postin që kanë marrë”, u shpreh Berisha./albeu.com/