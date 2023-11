VIDEO/ Transgjinorja Edona James krahason veten me komandantin legjendar të UÇK-së, Adem Jasharin

Edona James, konkurrentja e Big Brother Vip Kosova, gjatë një diskutimi sot me banorët, është shprehur se emri i saj është me zë aq sa ai i Adem Jasharit, komandantit legjendar të UÇK-së.

“Emri jem është i madh, sikur i Adem Jasharit”, tha transgjinorja Edona, ndërsa menjëherë banorët e kanë kundërshtuar.

Ishte Meti i cili i tha se nuk duhet të bëjë krahasime të tilla.

“Mos e krahaso veten me atë emër, duhet me t’i dhënë Zoti edhe 1 mijë vjet jetë me e mbërri vetëm 10 për qind të atij që e përmende”, i tha Meti, Edonës.