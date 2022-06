“Vajza me syze dhe OFL s’u duk më pas 25 prillit”, Salianji: Kriminelët s’po i arrestoni dot, po ju kapin ata

Deputeti i PD, Ervin Salianji në seancën e sotme plenare ka akuzuar qeverinë në lidhje me OFL-në, ndërsa pyeti se pse zëdhënësja e kësaj force nuk del më për të bërë publike operacinet.

Salianji pyet ministrin Çuçi nëse ka fuqi ligji peërballë nerëzve me mbrojtje nga PS?

“Ka një evolim në qeveri. Ministri Çuçi e pranon me qetësi dëshmi dhe me nëntekst dhe nuk e thotë. Jemi këtu që të bëjmë gjithçka që të jetë e nevojshme të të votojmë ligje të rëndësishëm. Për të votuar dhe ligje kundër krimit dhe korrupsionit. Por ju thoni se çfarë mund të bëhet më mirë. Që të ndihmojmë së pari, duhet që të pranoni që keni dështuar. Ju me nëntekst e keni pranuar që keni dështuar. Prej vitesh paguhen dy struktura. Ligji në polici bëhen dhe për të kërcënuar policinë, pasi Rama tha; hiqni kapelat dhe bëni fushatë për PS. Keni bërë një ligj, keni bërë dhjetra aktivitete dhe keni bërë sikur po bëni namin dhe keni bërë vetëm 52 vendime për përjashtim. Keni kërcënuar drejtuesit e shtetit dhe keni marrë vendimmarrje vetëm për 52 punonjës gjithsej. Këto janë shkresat tuaja. Kriminelët nuk po i kapni dot, por po ju kapin ata. Po mundohemi që ti mbuloni. Paskërka apo mund të ketë një sekret. Unë po pres që të më jepni emra. Ku është kjo goca me syze që dilte para 25 prillit. Pse nuk del më pas 25 prillit? Ku janë ata që dilnin si nëpër filma aksion në Shqipëri sikur po bënin namin dhe po kapnin krimin në rrugë. Të kuptojmë dhe ne a ka pasur apo jo sekletivitet. Minimalisht 350 e kusur persona i ka kapur rrjeta e vettinguit. A ka fuqi ligji përballë njerëzve me mbrojtje të PS? Ka apo jo. Jam më i pritur që të besoj Policinë e Shtetit se sa ju. Policia më thotë; në zbatim të aktit normativ OFL ka përfunduar verifikimin për 515 praktika kontrolli. Ju thoni 229. Na jepni emrat!”, tha Salianji.